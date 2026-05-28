Pensión IMSS 2026: ¿Te puedes pensionar antes de los 60 años?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con un esquema de “retiro anticipado”. Esta aplicación se aplica solo para las personas bajo el régimen de la Ley 1997, la cual te permite dejar de trabajar antes de los 60 años, los cuales son obligatorios por ley.

¿Quiénes pueden iniciar antes su trámite de pensión del IMSS?

Aunque la mayoría de los trabajadores en México se jubilan por cesantía tradicional, el retiro anticipado no dependerá de la edad, sino de tus semanas cotizadas. Para obtener este beneficio deberás corroborar que todos los requisitos para iniciar este proceso están en orden.

¿Te puede pensionar antes de los 60 años?

Por otro lado, la ley contempla que si un trabajador sufre un accidente durante su jornada laboral o padece una enfermedad la cual reduzca su capacidad en un 50%, será acreedor a su pensión por invalidez o por fallecimiento.

En caso de deceso, la pensión se contempla para los familiares más cercanos, como lo pueden ser la esposa, hijos o padres del trabajador en caso de no estar casado.

Con este esquema, las autoridades tienen como principal objetivo proteger la estabilidad económica de las familias que pierden su fuente principal de sustento.

Conoce los requisitos para tramitar tu jubilación ante el IMSS

Si pasaste por un accidente laboral y quieres iniciar este trámite para obtener tu beneficio, tendrás que:

Tener al menos 150 semanas cotizadas.

Acreditar una invalidez del 75%

Presentar dictamen de invalidez ST-4

En caso de tener una incapacidad permanente que te impida seguir trabajando, los requisitos son:

Estar vigente en el IMSS al momento del accidente.

Tener tu dictamen ST-3 que acredite la incapacidad.

Si la pensión va a ser entregada a la esposa del fallecido, se presentarán los siguientes papeles: