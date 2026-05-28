Sector turístico registra 5 millones 22 mil personas ocupadas al primer trimestre de 2026

Durante el primer trimestre de 2026 la población que se ocupa en el sector turístico en México alcanzó los 5 millones 22 mil personas, la cifra más alta desde que se tiene registro de acuerdo con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

“El turismo transforma vidas porque genera empleo, impulsa el ingreso de miles de hogares y abre oportunidades de desarrollo para las familias en todos los rincones de México, especialmente en comunidades donde esta actividad representa una fuente fundamental de bienestar”, afirmó.

Precisó que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), esta cifra representa el 9.3 por ciento del empleo nacional. Destacó que en comparación con el mismo periodo del año pasado el empleo turístico registró un crecimiento anual de 51 mil 573 nuevas personas ocupadas en actividades vinculadas al sector productor de bienes y servicios turísticos.

Por ello, señaló que este crecimiento refleja la fortaleza del turismo como uno de los principales motores de bienestar, desarrollo y generación de oportunidades para las familias mexicanas. Además, subrayó que contribuye a la Prosperidad Compartida impulsada por el Gobierno de México, mediante el fortalecimiento de las economías locales, la atracción de inversión y la ampliación de oportunidades para más personas.

En este sentido, destacó que, de acuerdo con el Centro de Investigación y Competitividad Turística (CICOTUR) de la Universidad Anáhuac México, 1.09 millones de personas vinculadas al turismo superaron la condición de pobreza entre 2018 y 2024, cifra equivalente al 8.1 por ciento de los 13.4 millones de personas que dejaron esta condición en el país durante ese periodo.

“Hoy el turismo demuestra que, además de ser un motor económico, es también una herramienta de justicia social y prosperidad compartida, porque detrás de cada cifra hay familias que encuentran en esta actividad una oportunidad para salir adelante y construir un mejor futuro”, concluyó Rodríguez Zamora.