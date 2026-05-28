SEP: ¿Hay clases este viernes 29 de mayo? Esto dice el calendario oficial

SEP suspende clases 29 de mayo La SEP confirma suspensión de labores en preescolar, primaria y secundaria para este viernes (CUARTOSCURO)

Este viernes 29 de mayo se suspenderán las clases en todas las escuelas de educación básica del país, de acuerdo con lo establecido en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026.

Según el calendario de la SEP, esto aplica para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto de planteles públicos como particulares incorporados al sistema educativo nacional.

¿Por qué no hay clases?

La razón de la suspensión es la realización de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo de manera obligatoria el último viernes de cada mes. Durante esta jornada, los docentes y directivos asisten a los planteles para evaluar los avances académicos y planear el cierre del ciclo escolar.

Las actividades escolares se reanudarán con normalidad el próximo lunes 1 de junio.

¿Quiénes sí deben asistir a las aulas?

Cabe señalar que esta suspensión no afecta a los niveles de educación media superior (bachilleratos y preparatorias) ni superior (universidades), cuyas actividades se mantendrán activas conforme sus propios calendarios.