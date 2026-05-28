Toma y daca: Pide Morena a Maru Campo dejar de esconderse tras el fuero

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, arremete contra la gobernadora de Chihuahua (Daniel Augusto)

La dirigencia nacional de Morena pidió a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos dejar de esconderse detrás del fuero, tecnicismos jurídicos y el respaldo político del PAN y rendir cuentas ante la FGR y ante el pueblo de México por la presunta violación a la soberanía nacional.

Los morenistas rechazaron que las acusaciones contra Maru Campos se trate de una persecución política y la acusó de eludir de nueva cuenta su responsabilidad de rendir cuentas ante la Fiscalía General de la República por los hechos relacionados con la participación de agentes extranjeros en territorio nacional.

“Se trata de esclarecer hechos graves que podrían vulnerar la soberanía nacional y el pacto federal”, acusaron

Con argucias legales—agregaron-- la mandataria panista evitó presentarse a testificar ante la FGR en Ciudad Juárez, donde fue citada en calidad de testigo, y prefirió, trasladar el tema al terreno mediático desde la Ciudad de México.

Advirtieron que ninguna autoridad local puede actuar por encima de la Constitución ni sustituir las facultades exclusivas del Estado mexicano en materia de política exterior y seguridad nacional.

“Toda persona servidora pública, sin importar su cargo o militancia, debe responder ante la ley cuando existan hechos que ameritan investigación. Hoy no son tiempos del viejo régimen ni de mecanismos de impunidad”, estableció

Luego de que la gobernadora de Chihuahua, acusara que la FGR no tiene facultades para citarla pues cuenta con impunidad, la dirigencia morenista recalcó que no hay persecución contra la mandataria estatal sino se trata de esclarecer hechos graves que podrían vulnerar la soberanía nacional y el pacto federal.

“ Ninguna autoridad local puede actuar por encima de la Constitución ni sustituir las facultades exclusivas del Estado mexicano en materia de política exterior y seguridad nacional”, estableció

El CEN morenista recalcó que México merece explicaciones claras sobre cualquier posible actuación de agentes extranjeros en territorio nacional auspiciados por el gobierno estatal de Chihuahua.

“La soberanía no puede relativizarse ni utilizarse como bandera discursiva mientras se evade la rendición de cuentas ante las autoridades competentes”, estableció