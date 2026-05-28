Un mes después y con una orden de extradición a EE.UU., Enrique Inzunza solicita licencia al Senado

Hace un mes, Enrique Inzunza rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que no solicitaría licencia (Daniel Augusto)

A un mes de que se difundió la orden de aprehensión de Estados Unidos con fines de extradición por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, el senador de Morena, Enrique Inzunza, solicitará licencia a su cargo y no participará en el periodo extraordinario de sesiones que inicia este jueves en el Senado de la República donde se perfila aprobar un paquete de reformas electorales de cara a las elecciones del 2027.

En medio de la presión que se ha intensificado hacia afuera pero también adentro de Morena luego de que se ha ausentado en cuatro sesiones, (una del senado y tres de la Permanente) Inzunza decidió por fin solicitar licencia y su lugar será ocupado por su suplente, Omar Alejandro López Campos.

A través de sus redes sociales, Inzunza aseguró que se encuentra en la ciudad de México, en el Senado, pero tras una valoración realizada junto con el grupo parlamentario de Morena, optó por separarse temporalmente de sus funciones legislativas.

Aseveró que permanecerá en la Ciudad de México y seguirá de cerca los trabajos del periodo extraordinario del Senado de la República, aunque decidió solicitar licencia para que su suplente participe en las sesiones programadas para este 28 y 29 de mayo.

Inzunza señaló que acudió desde el día anterior a la sede del Senado en atención a la convocatoria para el periodo extraordinario y afirmó que, a lo largo de su trayectoria como servidor público, siempre ha cumplido cabalmente con sus responsabilidades.

Sin embargo, explicó que ante la “embestida mediática” desplegada por “personeros y medios de la derecha”, tomó la decisión de separarse temporalmente de sus funciones legislativas, por lo que será su suplente, el arquitecto Omar Alejandro López Campos, quien participe en las sesiones de este jueves y viernes.

El legislador morenista sostuvo que se mantendrá atento a las reuniones de comisiones y del Pleno, además de respaldar a su grupo parlamentario con opiniones y argumentos en favor de los dictámenes que serán discutidos durante el periodo extraordinario.

“Nadie detendrá la consolidación del Estado constitucional de bienestar en México”, expresó Inzunza, quien cerró su mensaje con la consigna: “¡Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada!”.

En tanto, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, , confirmó que Inzunza no acudirá al periodo extraordinario.

“No tiene ninguna responsabilidad que le permita primero agachar la cabeza y segundo, no responder ante cualquier llamado”, declaró.

- ¿Entonces, hoy no veremos al senador?

- No lo vamos a ver. Ya les quitamos el show, respondió.