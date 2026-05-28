Vinculación productiva del INAPAM: ¿Qué es y qué beneficios tiene para adultos mayores?

Si ya tramitaste tu credencial del INAPAM, ahora podrás obtener más beneficios que ayuden a tu economía diaria con este nuevo programa de Vinculación Productiva.

Este beneficio permitirá a las personas adultas mayores integrarse o continuar realizando diversas actividades que aporten a sus finanzas.

¿En qué consiste la Vinculación productiva de INAPAM?

Este esquema pretende hacer un enlace entre los adultos mayores y las empresas que puedan brindar contratos formales o publicar vacantes de voluntariado remunerado y con todas las prestaciones de ley para este sector de la población.

¿Qué documentos necesito para realizar el trámite de vinculación productiva?

Para ser parte de esta modalidad tendrás que presentarte en los módulos de atención del INAPAM más cercanos de tu localidad y llevar la siguiente documentación:

Credencial del INAPAM

INE o identificación vigente

o identificación vigente Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

no mayor a tres meses CURP actualizado

Este servicio contempla dos modalidades a las que puedes acceder de manera gratuita:

La primera es el sistema de voluntariado de empacadores de mercancía, que consiste en prestar servicios de manera voluntaria en tiendas de autoservicio y en el cual reciben una aportación voluntaria por parte de los consumidores de las tiendas.

En esta modalidad no existe un contrato entre el corporativo y la persona mayor; sin embargo se cuenta con una serie de lineamientos que se dan al momento del ingreso.

La segunda forma consiste en un empleo de manera formal en el que se tiene una remuneración económica formal y prestaciones de ley y en este caso las empresas sí son responsables de la contratación de los beneficiarios.

¿Cuáles son los beneficios de este programa?

Mediante esta estructura el Gobierno Federal promueve la inclusión laboral entre las personas mayores contemplando un pago de sueldo base, prestaciones conforme a la ley y jornadas laborales dignas.