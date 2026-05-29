¿Hackearon las bases de datos de los Programas del Bienestar? Información oficial sobre lo sucedido

¿Hackearon las bases de datos de los Programas del Bienestar? Esto se sabe del presunto ataque cibernético (Programas del Bienestar - Sora Shimazaki)

La Secretaría del Bienestar desmintió los señalamientos sobre un presunto hackeo a las bases de datos de los Programas del Bienestar y explicó que, tras detectar una situación irregular, se activaron protocolos internos que permitieron contener el incidente e iniciar revisiones adicionales.

El posicionamiento oficial surge después de que circularan reportes y versiones sobre una presunta vulneración masiva que habría comprometido información relacionada con beneficiarios de programas sociales federales.

Las autoridades señalaron que continúan trabajando en el fortalecimiento de medidas de seguridad y monitoreo.

El presunto hackeo masivo a las bases de datos de los Programas del Bienestar fue dado a conocer por Ignacio Gómez Viña, experto en ciberseguridad y periodista, quien advirtió sobre una posible exposición de información personal y bancaria de beneficiarios.

¿Qué dijo la Secretaría del Bienestar sobre el presunto hackeo?

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida el 29 de mayo de 2026, las autoridades afirmaron que no ocurrió un hackeo ni una vulneración directa a la plataforma de los Programas del Bienestar.

Según el comunicado, lo detectado fue un ingreso no autorizado mediante credenciales comprometidas, es decir, usuarios y contraseñas que permitieron acceder a información relacionada con algunos comités escolares pertenecientes al programa La Escuela es Nuestra.

Las dependencias involucradas sostuvieron que los mecanismos internos permitieron detectar la situación y frenar la vulnerabilidad.

¿Qué acciones anunció la Secretaría del Bienestar?

En el comunicado emitido conjuntamente por las áreas relacionadas con Bienestar y Transformación Digital, las autoridades señalaron que continúan trabajando en la revisión integral del sistema para fortalecer los mecanismos de seguridad.

Además, informaron que se implementarán nuevos controles destinados a reforzar la protección de la información y mantener monitoreo constante sobre los sistemas relacionados con los Programas del Bienestar.