Llama Morena a mantenerse alerta ante campaña que busca cambiar percepción de México

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel

En medio de la crisis que se registra con Estados Unidos por el caso Sinaloa, la dirigencia nacional de Morena, llamó al pueblo de México a mantenerse alertas pues acusó una campaña pagada de la “derecha nacional e internacional que busca cambiar la percepción de la realidad em México .

“En Morena le decimos al pueblo que hay que estar alertas, porque la derecha nacional e internacional quiere cambiar la percepción de la realidad con campañas pagadas en redes sociales”, acusó

La dirigencia nacional de Morena respaldó las afirmaciones de la presidenta Sheinbaum al advertir que México no acepta injerencias y lamentó la actitud de una parte de la derecha mexicana, entreguista, políticos y comentaristas que viajan al extranjero para hablar mal de México.

Recalcó que México es un país libre, independiente y soberano “y nunca vamos a defender la corrupción ni la colusión con el crimen”.

Lamentó la actitud de una parte de la derecha mexicana, entreguista, políticos que viajan al extranjero para hablar mal de México, solicitar la intervención externa.

La dirigencia morenista coincidió con la mandataria en que la campaña contra el gobierno federal se intensificó desde que el 19 de abril se hiciera pública el fallecimiento de dos agentes de la CIA de Estados Unidos que participaban en una visita a un narcolaboratorio, por lo que la Fiscalía General de la República abrió una investigación por violación a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Días después—agregó---, una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el senador de Morena, Enrique Inzunza.

En ese sentido, la dirigencia morenista se manifestó a favor de la colaboración pero nunca de la subordinación.

“Colaboramos y nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos ni nos subordinaremos, somos un país libre, independiente y soberano y nunca vamos a defender la corrupción ni la colusión con el crimen”, aseveró