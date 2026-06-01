Llave MX será obligatoria para agilizar trámites del autotransporte federal a partir de junio

Llave MX para tramites del autotransporte federal La medida busca simplificar procesos, dar seguimiento a las solicitudes y evitar la intervención de gestores o terceros.

A partir de junio, las personas que necesiten realizar trámites relacionados con el autotransporte federal deberán hacerlo a través de la plataforma digital Llave MX, herramienta con la que el Gobierno de México busca concentrar servicios y agilizar la atención a los usuarios.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que todas las gestiones de control vehicular y las licencias de conducir que emite la dependencia pasarán a realizarse mediante este sistema digital.

Nancy Lozada Sánchez, subdirectora de Trámites de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), explicó que esta medida forma parte de la estrategia de transformación digital impulsada por el Gobierno federal para unificar el acceso a los servicios públicos.

La funcionaria señaló que los usuarios podrán ingresar al micrositio de la DGAF o localizar el trámite correspondiente dentro del portal gubernamental para iniciar su gestión mediante una cuenta Llave MX.

De acuerdo con la SICT, uno de los principales objetivos es facilitar el acceso a los servicios y evitar que los ciudadanos tengan que crear diferentes cuentas para cada dependencia o procedimiento. Además, el sistema permitirá que las solicitudes queden almacenadas en una sola sesión para dar seguimiento al avance de cada trámite.

Para abrir una cuenta será necesario contar con la CURP, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular activo. Una vez capturados los datos, la plataforma realizará la validación de la información para habilitar el acceso.

La dependencia destacó que este mecanismo también ayudará a reducir la participación de terceros durante los procesos administrativos, además de hacer más rápidos y transparentes los procedimientos relacionados con el autotransporte federal.

La implementación de Llave MX responde a los lineamientos de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, iniciativa que busca simplificar la relación de los ciudadanos con las instituciones públicas mediante herramientas digitales unificadas.

La SICT se incorpora al modelo de identidad digital promovido por el Gobierno de México, con la intención de concentrar servicios en una sola plataforma y facilitar tanto el acceso a derechos como el cumplimiento de obligaciones administrativas.