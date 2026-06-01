Beca Rita Cetina: Conoce el calendario oficial de pagos

Becas Bienestar Que no se te pase la fecha. El último depósito de la Beca Rita Cetina se entregará por orden alfabético. (Portal oficial del Programa para el Bienestar)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ya publicó el calendario oficial con las fechas establecidas para recibir el último apoyo económico de este ciclo escolar.

Este pago corresponde a los meses de mayo y junio, el cual comenzará a verse reflejado en las cuentas de los beneficiarios a partir del 1 de junio.

Es importante recordar que este programa permite a más alumnos a nivel nacional seguir estudiando, disminuyendo así la deserción escolar. El apoyo se realiza de manera bimestral con una ayuda de 1,900 pesos por estudiante registrado; además, se otorgan 700 pesos adicionales por cada estudiante dentro de la misma familia que esté dentro de los beneficios.

¿Cómo será el pago de la beca Rita Cetina?

La dispersión de este apoyo será otorgada por orden alfabético directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar y se verá reflejado a partir del día mencionado en el cronograma.

La Coordinación de Becas programó los depósitos de la siguiente forma:

Letras A y B recibirán su depósito el día lunes 1 de junio

recibirán su depósito el día lunes Letra C, martes 2 de junio

martes Letras D, E y F , miércoles 3 de junio

, miércoles Letra G, jueves 4 de junio

jueves Letras H,I,J y K, viernes 5 de junio

viernes Letra M, lunes 8 de junio

lunes Letras N,Ñ,O,P y Q, martes 9 de junio

martes Letra R, miércoles 10 de junio

miércoles Letra S, jueves 11 de junio

jueves Y las letras T, U, V, W, X, Y y Z, recibirán su depósito el día viernes 12 de junio

Una vez recibido el depósito, podrá ser retirado sin costo alguno en cualquier sucursal del Banco del Bienestar o ser usado en cualquier establecimiento que acepte pago con tarjeta, así como realizar transferencias bancarias mediante la aplicación oficial del banco. Para evitar aglomeraciones en los puntos de cobro, las autoridades recomiendan no hacer el cobro de manera inmediata.