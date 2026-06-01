Sheinbaum da el discurso más duro e importante de su sexenio... mientras Estados Unidos aprieta la pinza contra México

Sheinbaum muestra músculo La presidenta de México conmemoró con un mitin masivo en la CDMX el segundo aniversario de su triunfo electoral. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el acto de rendición de cuentas realizado este domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, llevado a cabo para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo electoral de 2024, para lanzar el mensaje político más contundente, quizá importante, desde que llegó al poder.

Con la creciente presión de Washington sobre funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, así como de reportes sobre una posible expansión de la estrategia estadounidense contra los cárteles en la región, la mandataria ubicó la defensa de la soberanía nacional en el centro de su discurso.

La titular del Ejecutivo, asimismo, apuntó contra los expresidentes panistas Felipe Calderón y Vicente Fox, a quienes responsabilizó de la crisis de seguridad por la que ha atravesado el país durante las últimas dos décadas.

Ambos exmandatarios participaron este fin de semana en un evento político de respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien es investigada por, presuntamente, avalar un operativo de la CIA en territorio nacional.

Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno desde el Monumento a la Revolución FOTO: HAZEL CÁRDENAS/PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

Sheinbaum lanza mensaje contra la injerencia de Donald Trump

Ante miles de simpatizantes, así como mitines morenistas en las capitales de las entidades federativas de la nación, la presidenta sostuvo que México no aceptará injerencias extranjeras y reiteró que cualquier forma de cooperación bilateral debe realizarse con respeto a la independencia del país.

Durante su mensaje afirmó que México es una nación libre, independiente y soberana, además de pronunciar una de las frases que marcaron la jornada: “México no es piñata de nadie”.

En las últimas semanas la administración de Donald Trump ha incrementado la presión sobre políticos mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales, como la solicitud de extradición de 10 funcionarios sinaloenses, entre ellos Rubén Rocha.

Un reportaje de The New York Times, retomado posteriormente por la agencia británica Reuters, advirtió que la Casa Blanca explora fórmulas para ampliar su ofensiva contra grupos del narcotráfico en América Latina y encontró en Guatemala un aliado dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad.

El acuerdo contempla asistencia militar, entrenamiento y apoyo especializado para combatir organizaciones criminales que operan en territorio guatemalteco, aunque el gobierno de Bernardo Arévalo rechazó que exista autorización para operaciones militares estadounidenses dentro de su país.

Según el rotativo neoyorquino y la agencia británica, Washington busca construir una red de alianzas en Centroamérica para acorralar y presionar a México, ante una eventual intervención militar.

“Por eso, llamo la atención del pueblo de México. Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no; cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera; cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”, aseveró Sheinbaum ante miles gritos de “¡No estás sola!“.

“Y México, que se oiga claro y que se oiga fuerte: ¡no acepta injerencias! ¡Somos un país libre, independiente y soberano!“, enfatizó la presidenta en el Monumento a la Revolución.