Ebrard advierte que EU construye un nuevo sistema comercial basado en aranceles

El secretario de Economía, Marcelo Ebrad, advirtió que Estados Unidos está impulsando un nuevo esquema de comercio internacional sustentado en la aplicación de aranceles diferenciados, lo que representa un cambio respecto al modelo de libre comercio que predominó durante las últimas décadas.

El funcionario señaló que el sistema de comercio libre de aranceles prácticamente ha quedado atrás debido a las medidas adoptadas por la adminsitración del presidente Donald Trum. En este nuevo escenario, explicó, Washington busca establecer tarifas distitnas para cada país y sector económico.

“Lo que ahora se está organizando es un sistema en donde le vas a cobrar a las partes diferentes aranceles”, afirmó Ebrard al referirse a la estrategia comercial impulsada por Estados Unidos.

El titular de Economía destacó que la prioridad para México será obtener condiciones favorables frente a otras naciones que compiten por exportar productos al mercado estadounidense. Recordó que cerca de 190 países participan en el comercio con Estados Unidos, por lo que mantener ventajas competitivas será fundamental para la economía mexicana.

En el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso que ya comenxó con reuniones entre ffunionarios de ambos gobiernos. Entre los principales temas que se discuten se encuentran los aranceles al acero, aluminio y sector automotriz, además de reglas de origen y mecanismos para fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte.

Ebrad señalo que la primera ronda de conversaciones fue positiva y permitió establecer una ruta de trabajo apra las siguientes etapas de negociación. El gobierno mexicano buscará que Estados Unidos elimine o reduzca los arancfeles que actualmente afectan a sectores clave de la industria nacional.

El funcionario también subrayó que el cambio en la poñítica comercial estadounidense obliga a replantear estrategias económicas a nivel global. Mientras anteriormente predominaban los acuerdos de libre comercio, ahora los países deben adaptarse a un entorno en el que las tarifas aduaneras vuelven a convertirse en una herramienta central de política económica e industrial.

Se considera que la revisión del T-MEC será determinante para definir el futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos, particularmente ante el creciente uso de meddas proteccionistas por parte de Washington.

La economía mexicana mantiene un afuerte dependencia del mercado estadounidense, destino de más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales. Por ello, las negociaciones en curso son observadas con atención por empresarios e inversionistas, quienes esperan certidumbre para mantener el flujo comercial y las inversiones en la región.

Paralelamente, el gobierno federal impulsa una estrategia de diversificación de mercados mediante el fortalecimiento de acuerdos con otras regiones del mundo, entre ellas la Unión Europea. Sin embargo, la integración económica con Estados Unidos continuará siendo un elemento fundamental para el crecimiento del país.

Las declaraciones de Marcelo Ebrard reflejan el desafío que enfrenta México ante la transformación del comercio internacional y la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno económico en el que los aranceles vuelven a ocupar un papel central en las relaciones comerciales entre las naciones.