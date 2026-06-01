¿Quién es Gerardo Mérida, antiguo funcionario sinaloense de Rocha Moya, vinculado al narco, y qué pruebas tienen en su contra en EU?

¿Quién es Gerardo Mérida, antiguo funcionario sinaloense de Rocha Moya, vinculado al narco, y qué pruebas tienen? El exfuncionario sinaloense Gerardo Mérida Sánchez, acusado de vínculos con el narcotráfico, tuvo su segunda audiencia en EU (CUARTOSCURO.COM)

Gerardo Mérida Sánchez, uno de los diez funcionarios sinaloenses acusados por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, tuvo su segunda audiencia en dicho país, donde una jueza aseguró haber “abundantes” pruebas.

Este lunes 1 de junio se llevó a cabo la segunda audiencia de Gerardo Mérida Sánchez en Estados Unidos, país donde es acusado de supuestamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.

La audiencia se realizó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en donde la jueza Katherine Polk Failla señaló que las pruebas en contra de Gerardo Mérida son “abundantes”, además de resaltar que “hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas”.

Ante esta situación, se determinó que las autoridades de EU tendrían un plazo de 60 días para procesar las pruebas, por lo que se fijó una nueva audiencia para el 4 de agosto, en donde se deberá informar sobre el avance de la revisión de las pruebas.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, es uno de los 10 funcionarios, incluido Rubén Rocha Moya, gobernador en licencia del estado de Sinaloa, que fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Gerardo Mérida tiene una licenciatura en Derecho y otra en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra, junto con una maestría en Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional.

A lo largo de su carrera militar, ha ocupado cargos como comandante del Mando Especial “Mante” en Tamaulipas, de la 21 Zona Militar en Morelia, Michoacán, de la 44 Zona Militar en Miahuatlán, Oaxaca y de la 25 Zona Militar en Puebla, Puebla.

También se ha desempeñado como subjefe y jefe en las secciones Segunda (inteligencia), Tercera (operaciones) y Cuarta (logística) del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ha fungido como agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Chile, director de la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

¿De qué es acusado Gerardo Mérida Sánchez por Estados Unidos?

Gerardo Mérida Sánchez fue detenido en Arizona, Estados Unidos, el pasado 11 de mayo; posteriormente fue llevado a Nueva York, donde este lunes 1 de junio tuvo su primera audiencia.

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, es acusado de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, cargos por los que podría enfrentar cadena perpetua.

A su vez, también es acusado de haber recibido sobornos mensuales superiores a 100 mil dólares a cambio de brindar protección e información sobre operativos de seguridad.