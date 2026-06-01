Muere a los 30 años la creadora de contenido Paola Márquez: ¿Qué se sabe del caso?

Influencer es encontrada sin vida En sus redes sociales, Paola Márquez llegó a compartir con sus seguidores que estaba pasando por una crisis de depresión y ansiedad. (Facebook oficial de Paola Márquez)

Paola Márquez, originaria del estado de San Luis Potosí y creadora de contenido en redes sociales, fue encontrada sin signos vitales dentro de su departamento el sábado 30 de mayo.

Según reportes, Márquez fue localizada por un familiar, quien acudió a su residencia ubicada en la colonia Virreyes, de esa entidad. Tras pedir el apoyo de los servicios de emergencia, estos se trasladaron al lugar de los hechos y confirmaron que la joven ya había fallecido al momento de su localización.

Momentos más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí se dirigió al domicilio de la influencer para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

¿Qué ha dicho la Fiscalía de SLP sobre lo ocurrido?

Por el momento se mantiene una probable línea de investigación, la cual apunta a un suicidio, sin embargo, hasta el momento, las autoridades del estado no han dado un informe oficial sobre el hallazgo y posible causa de muerte de la creadora de contenido.

¿Quién era Paola Márquez?

La influencer, que era originaria de Huichihuayán, localidad perteneciente al municipio de Huehuetlán, SLP, logró construir una amplia comunidad en plataformas sociales como TikTok, Facebook e Instagram, donde compartía videos de su vida diaria, reflexiones, humor y consejos de vida.

La última publicación de Paola Márquez fue realizada el 28 de mayo en su cuenta de Instagram, en donde compartió un video de ella con la frase “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”.

Su fallecimiento generó conmoción entre sus seguidores y atrajo la atención pública debido a que la influencer realizó una serie de videos donde reconoció que pasaba por una crisis de depresión y ansiedad.

Asimismo, el H. Ayuntamiento de Huehuetlán expresó a través de sus cuentas oficiales el lamentable fallecimiento de la creadora de contenido y envió condolencias a familiares y seres queridos.