Inversión de 26 mil mdp, La Escuela es Nuestra llevará recursos a más de 73 mil planteles en 2026: SEP

Directora general del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), Pamela López Ruíz Actualmente, se encuentra en marcha la última etapa de entrega de tarjetas para aproximadamente 2 mil 200 escuelas adicionales.

El programa La Escuela es Nuestra (LEEN) destinará durante 2026 una inversión de 26 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura y el funcionamiento de más de 73 mil escuelas públicas de Educación Básica y Media Superior en México, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, la directora general del programa, Pamela López Ruiz, explicó que los recursos llegarán a 67 mil 923 planteles de Educación Básica y a 5 mil 888 de Educación Media Superior, con el objetivo de beneficiar a alrededor de 8.9 millones de alumnas y alumnos.

La funcionaria destacó que el programa mantiene el esquema que ha utilizado desde su creación en 2019, donde el dinero se entrega directamente a las comunidades escolares para que madres, padres de familia, docentes y directivos decidan en qué invertirlo de acuerdo con las necesidades de cada plantel.

Como parte de la operación de este año, entre marzo y mayo se realizaron 67 mil 861 asambleas en escuelas de nivel básico y otras 5 mil 887 en bachilleratos y preparatorias. Además, se conformaron 73 mil 748 comités escolares, cifra que representa un avance de 99 por ciento respecto a la meta establecida para 2026.

López Ruiz señaló que también se han distribuido 71 mil 502 tarjetas del Banco del Bienestar, equivalentes al 97 por ciento de las previstas para este ejercicio fiscal. Estas cuentas serán utilizadas exclusivamente para administrar los recursos asignados a cada escuela.

La directora del programa informó que durante la semana pasada se realizó la dispersión de recursos para 71 mil 482 escuelas de ambos niveles educativos, con una inversión acumulada de 22 mil 694 millones de pesos.

Explicó que los comités pueden retirar el dinero en sucursales del Banco del Bienestar o utilizar directamente las tarjetas en establecimientos que cuenten con terminal bancaria para realizar los pagos relacionados con las mejoras de los planteles.

Actualmente, se encuentra en marcha la última etapa de entrega de tarjetas para aproximadamente 2 mil 200 escuelas adicionales. Este proceso concluirá antes de finalizar el mes y permitirá completar la distribución total del presupuesto autorizado para este año.

En cuanto a los apoyos económicos, las escuelas de Educación Básica reciben recursos de acuerdo con su matrícula. Los planteles que tienen entre dos y 50 estudiantes obtienen 200 mil pesos; aquellos con entre 51 y 150 alumnos reciben 250 mil pesos; mientras que las escuelas con más de 151 estudiantes acceden a apoyos de hasta 600 mil pesos.

Para Educación Media Superior, los montos también varían según el número de estudiantes. Los planteles con entre tres y 300 alumnos reciben 600 mil pesos; los que cuentan con entre 301 y mil estudiantes obtienen un millón de pesos; y aquellos con más de mil alumnos reciben hasta un millón 500 mil pesos.

Con estas acciones, el programa busca reforzar las condiciones de los centros educativos y permitir que las propias comunidades escolares definan las obras, mejoras y necesidades prioritarias para cada plantel.