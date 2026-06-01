Publican calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina para junio

Beca Rita Cetina Los depósitos correspondientes al bimestre mayo-junio se realizarán por orden alfabético del 1 al 12 de junio (CUARTOSCURO)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026.

Este lunes 1 de junio se realizarán de manera escalonada durante las próximas dos semanas a través de las tarjetas del Banco del Bienestar. Los depósitos para los beneficiarios se distribuirán de acuerdo al orden con la primera letra del CURP.

El apoyo para las familias con estudiantes que se encuentren inscritos en el programa constará de 1,900 pesos bimestrales, con un agregado de 700 pesos adicionales por cada alumno extra inscrito.

La vigencia de este beneficio seguirá en pie, siempre y cuando los beneficiarios hayan actualizado sus datos constantemente.

Calendario oficial de dispersión (Junio 2026)

Las autoridades del programa federal detallaron que la distribución para los beneficiarios estará bajo el siguiente orden:

Lunes 1 de junio: A, B

A, B Martes 2 de junio: C

C Miércoles 3 de junio: D, E, F

D, E, F Jueves 4 de junio: G

G Viernes 5 de junio: H, I, J, K, L

H, I, J, K, L Lunes 8 de junio: M

M Martes 9 de junio: N, Ñ, O, P, Q

N, Ñ, O, P, Q Miércoles 10 de junio: R

R Jueves 11 de junio: S

S Viernes 12 de junio: T, U, V, W, X, Y, Z

¿Dónde puedo consultar mi deposito de la beca?

Pude ser consultado por medio de buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ del Banco del Bienestar o comunicarse a la línea telefónica de atención (800 900 2000).

También la consulta se puede realizar por medio de los cajeros automáticos de los bancos del bienestar.

Asimismo, se reiteró la recomendación de acudir a las sucursales únicamente en las fechas asignadas respecto a su apellido.