Días feriados en México 2026: estos son los puentes que quedan en el año... y en junio

Calendario de días festivos 2026: ¿Qué puentes y días feriados quedan en el año? ( Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, y el 11 de junio se celebrará el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte.

Por ello, los mexicanos contagiados por la fiebre mundialista se preguntan si en junio habrá días de descanso.

Mucho se habló sobre modificar el calendario de la SEP o adelantar vacaciones por el Mundial 2026. Pero, ¿habrá días de descanso durante la Copa del Mundo?, ¿qué pasará cuando juegue México?

Aquí te decimos qué días feriados obligatorios y puentes quedan en el año, de acuerdo con calendarios oficiales, para que comiences a planear tus escapadas, pues habrá muchas actividades gratuitas durante junio debido a la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Qué puentes y días de descanso obligatorio se acercan en 2026?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, los siguientes días de descanso obligatorio que se acercan en 2026 serán:

16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

El 25 de diciembre,

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido cambios en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que las fechas establecidas oficialmente como días de descanso obligatorio se mantienen como han sido decretadas en años anteriores, por lo que, desafortunadamente para los mexicanos contagiados con la fiebre mundialista, no se ha determinado de manera oficial que durante los partidos de México, o bien, durante los encuentros que se llevarán a cabo en las ciudades sede para este Mundial 2026, exista obligatoriedad en los días de descanso.

Pero, ¿qué pasa con los estudiantes de la SEP?

¿Qué puentes se acercan para estudiantes de la SEP este 2026?

El último fin de semana largo para estudiantes de la SEP estará fuera del Mundial 2026, pero aún queda uno, pese a que el titular de la dependencia y el comité organizador decidieron no reformar el calendario durante la contienda mundialista.

Por ello, de acuerdo con el calendario de la SEP, el último puente del ciclo escolar 2025-2026 será el viernes 26 de junio. Ese día se realizará la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), actividad en la que participan únicamente directivos y docentes, por lo que los alumnos no tendrán clases y, por lo tanto, tendrán un fin de semana largo.

Debido a que no es oficial una modificación al calendario de la SEP durante junio, es oficial que los alumnos inscritos en escuelas que siguen el sistema escolarizado a nivel nacional deberán regresar a clases el 1 de junio.

Al concluir el puente del 26 de junio, se continuará con el periodo de evaluaciones y se finalizará con el curso anual.