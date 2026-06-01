La Presidenta Sheinbaum reacciona a elección presidencial en Colombia

. Abelardo de la Espriella (izq) obtuvo el 43.73% de los votos, mientras que Iván Cepeda quedó en segundo lugar.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los resultados de la elección presidencial en Colombia, donde el representante de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, obtuvo el 43.73% de los votos, mientras que Iván Cepeda, identificado con la continuidad del presidente Gustavo Petro, quedó en segundo lugar.

Durante la conferencia matutina del 1 de junio, Sheinbaum subrayó la importancia de atender las denuncias realizadas por Petro sobre irregularidades en el conteo de votos y reiteró que debe respetarse la autodeterminación del pueblo colombiano. Recordó que en ese país habrá una segunda vuelta y que es necesario esperar los resultados oficiales.

La mandataria señaló que existe afinidad con las propuestas del presidente Petro y de Iván Cepeda, pero insistió en que la decisión corresponde únicamente al pueblo colombiano. “Es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que no fue un conteo limpio, es importante escucharlo”, afirmó.

Respecto a la participación del presidente del PRI, Alejandro Moreno, como observador de los comicios, Sheinbaum respondió que “es un chiste que se cuenta solo”.