Sheinbaum descarta que Trump encabece ofensiva contra México

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Durante la mañanera de este 1 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no cree que sea su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien encabece la ofensiva contra México en distintos temas. Subrayó que el objetivo de su gobierno es mantener una buena relación con Estados Unidos y con todas sus áreas de trabajo.

La mandataria señaló que los intentos de confrontación provienen de sectores de la ultraderecha estadounidense, que buscan deteriorar la relación bilateral por razones ideológicas, en alianza con grupos de extrema derecha en México.

Sheinbaum retomó un fragmento de la Encíclica del Papa León XIV, en el que se aborda el impacto de la Inteligencia Artificial y las tecnologías digitales en la justicia social. Citó que un orden social justo en la era digital debe garantizar acceso igualitario a oportunidades, proteger a los más vulnerables, oponerse al odio y la desinformación, y someter a control público el uso de datos y tecnologías.

La Presidenta reflexionó sobre el planteamiento del Pontífice y cuestionó si los avances tecnológicos responden realmente al progreso de la humanidad o a intereses particulares.

En su intervención, Sheinbaum destacó que México continuará defendiendo su soberanía y que la relación bilateral debe basarse en el respeto mutuo y la cooperación. Señaló que, pese a las presiones externas, el país mantiene un diálogo constante con las instituciones estadounidenses para garantizar acuerdos que beneficien a ambas naciones.

Asimismo, subrayó que la transformación que encabeza en México busca enfrentar los retos globales con una visión humanista, donde la justicia social y la dignidad de las personas estén por encima de intereses económicos o ideológicos.