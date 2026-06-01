Sheinbaum confía en que las pláticas con la CNTE no afecten al Mundial de Fútbol

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que con el objetivo de continuar con la atención de las demandas emitidas por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el día de hoy van a llegar, para dialogar con las autoridades correspondientes, otros maestros de diferentes estados del país.

“Hay algunas demandas que el presupuesto no permite atender todo lo que piden, pero hay algunas que sí”, explicó la mandataria.

Entre las peticiones de la CNTE se encuentra el aumento salarial del 100%, la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y también un mayor presupuesto con el fin de que se posible mejorar las condiciones laborales y del seguro social.

Hasta el día de ayer y como parte de la protesta, en la Ciudad de México sólo se encontraban 22 integrantes de la Sección 22 de Oaxaca. Sin embargo, con la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 cada vez más cerca, los manifestantes han emitido amenazas en concentrarse durante esas fechas si no se llega a una solución en la que ambas partes estén de acuerdo.

Ante esto, Sheinbaum ha expresado que confía en las negociaciones que están llevando a cabo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carillo.

La presidenta añadió que a pesar de las movilizaciones, la gran parte de los docentes del país siguen dando clases, al mismo tiempo que las escuelas continúan funcionando de manera normal.