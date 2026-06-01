México, entre los cinco países de la OCDE con los precios de combustibles más competitivos

México es uno de los cinco países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con precios de combustible más competitivos

El procurador Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, declaró que México es uno de los cinco países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con precios de combustible más competitivos (litro/dólar).

Escalante Ruiz informó que hasta el corte de 29 de mayo, el promedio nacional fue de 23.67 pesos. “En dólares, México tiene precio del litro de gasolina de un dólar con 37 centavos, solamente arriba de Japón, Colombia, Estados Unidos y Australia, los demás países tienen la gasolina más cara”, indicó.

Al presentar el seguimiento de precios del litro de diésel, el titular de la Profeco resaltó que, en comparación con el promedio nacional de la semana pasada de 27.32 pesos, disminuyó a 27.25 pesos para el 31 de mayo.

Asimismo, el procurador refirió que el 69.3 por ciento de las estaciones de servicio ya comercializa el litro de diésel en máximo 27 pesos, conforme al acuerdo impulsado por el gobierno y el sector privado. “La semana pasada era el 63.54 por ciento de gasolineras, esperamos que dentro de las siguientes dos semanas sea el 80 por ciento de las estaciones”, apuntó.

En cuanto a la información recabada mediante el “Quién es Quién en los Combustibles”, el procurador mencionó que, del 25 al 31 de mayo, el precio más justo por litro de diésel de 26.99 pesos se encontró en Luna Gas de grupo Pemex en Cuautitlán, Estado de México. El más caro, de 29.74 pesos, estuvo en La Paz, Estado de México, en la gasolinera Marcofan de Repsol.

Boleteras

Escalante Ruiz detalló el protocolo de actuación para vigilar su comportamiento comercial ante irregularidades denunciadas o prácticas abusivas detectadas.

Sobre el caso del partido entre Pumas y Cruz Azul, que se celebró en el Estadio Olímpico Universitario el pasado 24 de mayo, mencionó que la procuraduría realizó un monitoreo en la plataforma electrónica de venta con usuarios simulados y el Teléfono del Consumidor recibió una llamada y diez correos electrónicos de personas consumidoras. Simultáneamente, solicitó información a Ticketmaster, la cual respondió que el 63 por ciento de los boletos se adquirieron en venta física; 31 por ciento por preventa de Banca Mifel; y 6 por ciento vía internet en la página oficial.

En cuanto a las plataformas Stubhub y Viagogo, expuso que se identificaron como plataformas que ofertan de forma especulativa boletos para conciertos y eventos deportivos, por lo que se encuentran en un procedimiento legal para salvaguardar los derechos de las personas consumidoras. Añadió que se analizan los elementos para interponer una denuncia penal en su contra, con base en el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor e hizo un llamado a no comprar boletos en estas plataformas “al ser mercados secundarios y no ofrecer garantías a las personas que adquieren entradas a espectáculos masivos”.

Canasta Pacic

Iván Escalante e recordó la firma de renovación del acuerdo realizado el 29 de mayo entre la Presidenta, productores y cadenas de autoservicio para garantizar la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en menos de 910.00 pesos.

Expresó que el reporte de Quién es Quién en los Precios arrojó que, del 18 al 22 de mayo, el costo total más bajo de la canasta de 777.20 pesos lo tuvo Mega Soriana La Diana en Acapulco, Guerrero. Y Chedraui Plaza América en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, registró el más alto de 954.50 pesos.

Al referirse al comparativo por cadena comercial con cobertura nacional, comentó que el pan de caja en paquete de 680 gramos se puede adquirir por un precio promedio de 45.34 pesos, que oscila entre los 38.73 y 53.00 pesos. El atún en hojuela en lata de 140 gramos tuvo precio promedio de 15.23 pesos, con un mínimo de 12.18 pesos y máximo de 17.16 pesos.

Para concluir, Iván Escalante Ruiz invitó a la población a leer la Revista del Consumidor Mundial Social, que en su edición especial contiene diversos artículos relacionados con el consumo responsable en el marco de la próxima celebración de la justa deportiva.

La Crónica de Hoy 2026