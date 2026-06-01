Magistrado propone revocar medidas del INE contra spot del PAN; caso será discutido por el Tribunal Electoral

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, hizo público este lunes un proyecto de resolución en el que propone revocar las medidas cautelares que fueron dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral contra un promocional del Partido Acción Nacional (PAN) denominado “Los Traicionaron”y será analizado en los próximos días por el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral, instancia que tendrá la decisión final sobre el caso.

La controversia surgió después de que Morena presentara una queja ante el INE en contra del promocional difundido en radio y televisión por el PAN. En dicho material se incluyen frases en las que se acusa al partido oficialista de haberse aliado con grupos criminales y de haber entregado el gobierno al crimen organizado.

El pasado 27 de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó, por unanimidad, ordenar el retiro inmediato del spot como medida cautelar. El organismo electoral consideró, de manera preliminar, que las expresiones contenidas en el mensaje podrían constituir afirmaciones de hechos posiblemente falsos y que no estaban respaldadas por elementos mínimos que acreditaran su veracidad.

De acuerdo con la resolución del INE, aunque el promocional no imputaba directamente un delito específico, las frases utilizadas iban más allá de una crítica política y podían generar una percepción negativa basada en acusaciones que no contaban con sustento suficiente. Por ello se ordenó suspender su difusión mientras se analizaba el fondo de la denuncia.

Sin embargo, el proyecto elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón plantea revocar el acuerdo identificado como ACQyD-INE-25/2026, mediante el cual la Comisión de Quejas y Denuncias declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas por Morena.

Aunque el proyecto ya fue dado a conocer públicamente, todavía no representa una decisión definitiva. Será durante una sesión pública de la Sala Superior cuando las magistradas y magistrados discutan el contenido del documento y determinen si respaldan o rechazan la propuesta.

El caso vuelve a colocar en el centro del debate los límites de la propaganda política y la libertad de expresión durante los procesos electorales. En años recientes, el INE y el Tribunal Electoral han tenido que resolver diversos conflictos relacionados con spots partidistas, especialmente cuando contienen señalamientos o acusaciones entre fuerzas políticas.

La decisión que tome la Sala Superior podría sentar un criterio importante sobre el alcance de las medidas cautelares en materia electoral y sobre la forma en que deben analizarse los mensajes difundidos por los partidos políticos en radio y televisión.

Por ahora, el proyecto permanece en etapa de discusión y será el pleno del Tribunal Electoral el encargado de emitir la resolución definitiva respecto al promocional “Los Traicionaron”, que generó una nueva disputa entre Morena y el PAN en el ámbito electoral.