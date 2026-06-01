Sheinbaum llama a defender la soberanía y reconoce labor de la Marina en su aniversario

Día de la Marina la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa del país y aseguró que México atraviesa una etapa en la que es necesario proteger la soberanía frente a intereses externos y campañas de desinformación.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes la ceremonia por el 84 aniversario del Día de la Marina Nacional a bordo del Buque Usumacinta, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde hizo un llamado a defender la soberanía del país y reconoció la labor que realiza la Secretaría de Marina en distintas tareas estratégicas para México.

Durante su mensaje, la mandataria afirmó que el país vive un momento importante en el que se deben tomar definiciones para proteger los intereses nacionales. En ese contexto, señaló que es necesario defender a México frente a intereses externos y campañas de odio y desinformación promovidas desde el extranjero.

Sheinbaum destacó que el país cuenta con instituciones sólidas y con mujeres y hombres comprometidos con la nación. También reconoció el trabajo de la Marina Armada de México y de las Fuerzas Armadas por su papel en la defensa del territorio nacional.

La ceremonia se llevó a cabo mientras el Buque Usumacinta realizaba un recorrido por el puerto michoacano. Ahí, la titular del Ejecutivo describió a la Marina como una institución caracterizada por la disciplina, la lealtad, el profesionalismo y su compromiso permanente con la población.

La presidenta también reconoció el trabajo del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, a quienes calificó como servidores públicos comprometidos con la defensa del país y el bienestar de la población.

Durante el acto, Sheinbaum recordó que los mares mexicanos representan una fuente de riqueza, identidad y oportunidades para el desarrollo nacional, además de ser espacios estratégicos cuya protección es fundamental para la soberanía. Subrayó además la importancia de que la Secretaría de Marina participe en la administración de los puertos nacionales, una responsabilidad asumida durante el sexenio anterior.

Raymundo Pedro anuncia nueva estrategia de vigilancia y fortalecimiento marítimo

Ante representantes de los tres poderes y miembros del gabinete federal, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles destacó que los mares son esenciales para el comercio, las comunicaciones, el turismo y la conservación de la biodiversidad, por lo que requieren vigilancia permanente y una visión de Estado.

El titular de Marina informó que recientemente se puso en marcha una nueva Jefatura de Operaciones Navales y se creó la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, cambios que buscan fortalecer la presencia de la Armada en las zonas marítimas del país y reforzar la protección de la soberanía nacional.

Explicó que esta reorganización permitirá ampliar las capacidades de vigilancia mediante aeronaves de patrullaje marítimo y sistemas no tripulados capaces de operar durante más de 36 horas continuas, además de fortalecer las operaciones navales con nuevas embarcaciones multipropósito para tareas de vigilancia, búsqueda y rescate.

Asimismo, señaló que la nueva subsecretaría integrará funciones relacionadas con puertos, capitanías, marina mercante, vigilancia marítima y protección ambiental, con el objetivo de mejorar la coordinación de las actividades vinculadas al sector marítimo nacional.

Como parte de la ceremonia, la presidenta y el secretario de Marina depositaron una ofrenda floral en el mar en memoria de quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Posteriormente encabezaron el abanderamiento de 18 embarcaciones de la Armada de México.

La jornada concluyó con una revista naval y una demostración operativa en la que participaron helicópteros y unidades marítimas, mostrando maniobras de vigilancia, intercepción y aseguramiento de objetivos como parte de las capacidades de respuesta de la Marina.