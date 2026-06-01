UIF y ANAM fortalecen colaboración para combatir operaciones ilícitas en comercio exterior

Con el objetivo de reforzar el combate a las actividades ilícitas relacionadas con el comercio exterior, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron un Convenio de Colaboración Interinstitucional que permitirá un mayor intercambio de información estratégica y una coordinación más estrecha entre ambas instituciones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que este acuerdo busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección y combate de delitos como el lavado de dinero, el contrabando y otras actividades ilegales vinculadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, el convenio establece las bases para que la UIF y la ANAM compartan y consulten información relevante para el cumplimiento de sus atribuciones. La intención es mejorar los procesos de análisis e inteligencia que permitan identificar riesgos y posibles irregularidades en las operaciones de comercio exterior.

Como parte de esta colaboración, la UIF podrá proporcionar a la ANAM productos de inteligencia generados a partir de reportes y avisos que presentan instituciones financieras y personas o empresas que realizan actividades consideradas vulnerables por la legislación mexicana. Esta información ayudará a detectar posibles operaciones sospechosas y fortalecerá las medidas preventivas y correctivas en el ámbito aduanero.

Por su parte, la Agencia Nacional de Aduanas de México compartirá con la UIF información relacionada con operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros datos que puedan ser útiles para las investigaciones y tareas de inteligencia financiera. Con ello se busca generar un flujo de información más eficiente que permita detectar patrones de riesgo y posibles actividades ilícitas.

Además del intercambio de información, el convenio contempla acciones orientadas al fortalecimiento institucional. Entre ellas destacan programas de capacitación, asistencia técnica, intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la creación de grupos de trabajo especializados para atender temas relacionados con la prevención y el combate de delitos financieros y aduaneros.

Las autoridades señalaron que uno de los aspectos más importantes del acuerdo es la implementación de mecanismos seguros para el intercambio y resguardo de información. Esto permitirá garantizar la confidencialidad de los datos compartidos, la protección de la información personal y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

La Secretaría de Hacienda destacó que este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la integridad del sistema financiero y aduanero del país. Asimismo, busca evitar que las operaciones de comercio exterior sean utilizadas para actividades ilegales que afecten la economía nacional y la seguridad de las instituciones.

Finalmente, la dependencia federal subrayó que este convenio también contribuye al cumplimiento de los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que establece recomendaciones para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.

Con la firma de este acuerdo, la UIF y la ANAM refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la vigilancia, la transparencia y la legalidad en las operaciones de comercio exterior que se realizan en México.