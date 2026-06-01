Potenciales ciclones ‘Amanda’ y ‘Boris’ en el Pacífico: ¿afectarán a México? Esto dice Conagua (NASA)

La temporada de ciclones 2026 comenzó oficialmente este 1 de junio y, en el océano Pacífico, ya se mantienen bajo vigilancia dos sistemas con potencial desarrollo ciclónico que podrían recibir los nombres de ‘Amanda’ y ‘Boris’. Las autoridades meteorológicas monitorean su evolución debido a la posibilidad de fortalecimiento en los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ambos fenómenos se ubican en diferentes zonas del Pacífico y presentan distintos niveles de probabilidad de desarrollo, lo que mantiene activa la vigilancia sobre su trayectoria e intensidad.

¿Qué son los potenciales ciclones ‘Amanda’ y ‘Boris’?

El sistema denominado ‘Amanda’ corresponde a una zona de baja presión ubicada al suroeste de la península de Baja California. Actualmente presenta 50 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y hasta 90 por ciento en los próximos siete días.

Este fenómeno se localiza aproximadamente a 2 mil 280 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora, según el reporte de Conagua. Debido a su lejanía del territorio nacional, no representa afectaciones para México en caso de evolucionar a ciclón tropical.

¿‘Amanda’ o ‘Boris’ podrían afectar a México?

Hasta el momento, ‘Amanda’ se mantiene lejos de las costas nacionales, por lo que no representa riesgo para el territorio mexicano, incluso si evoluciona a ciclón tropical.

En contraste, ‘Boris’ sí se encuentra bajo vigilancia constante debido a su ubicación más cercana al país, lo que podría generar efectos indirectos dependiendo de su evolución en los próximos días.