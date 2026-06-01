Produce México 13,800 millones de litros de leche; cerca de la meta del plan México: CNOG

Presidente de la CNOG, Homero Garcia de la Llata

En el marco del Día Mundial de la Leche, celebrado cada año el 1° de junio, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) refrendó su compromiso con la producción lechera nacional que se ha colocado en el tercer lugar del valor de la producción pecuaria nacional, con una participación del 17%.

En el 2025, México produjo un total de 13,800 millones de litros de leche, confirmando una tendencia de crecimiento sostenido desde 1995 con una tasa media anual de crecimiento del 2.1%.

Los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Jalisco concentran más del 53% de la producción nacional

El Presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y de la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche (CEBL), Homero García de la Llata, explicó que esta producción es resultado del esfuerzo de más de 154 mil unidades de producción pecuaria, que en conjunto suman alrededor de 2.5 millones de cabezas.

Cabe destacar que más de la mitad de la producción proviene de pequeños y medianos ganaderos con menos de 100 cabezas, quienes representan el 97% de las unidades productivas del país.

García de la Llata reiteró el compromiso del sector con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de alcanzar los 15,000 millones de litros de leche para el año 2030, en el marco del Plan México.

La producción nacional actual satisface aproximadamente el 65% de la demanda interna, por lo que la meta de 15,000 millones de litros en 2030 representa no solo un compromiso productivo, sino un pilar de la soberanía alimentaria de México.

El líder ganadero reconoció la iniciativa presidencial de impulsar desarrollos lecheros en el sur del país, como las instalaciones recientemente puestas en marcha en Campeche, como una oportunidad de expansión de la producción con genética adecuada e infraestructura de vanguardia.

Leche Bienestar

Leche para el Bienestar

Detalló que más de tres mil pequeños y medianos productores, principalmente de Chihuahua y Jalisco, abastecen todo el año la leche destinada a Leche para el Bienestar —antes LICONSA—, el programa del Gobierno Federal que lleva este alimento fundamental a las familias más vulnerables.

La CNOG celebro el compromiso del Gobierno Federal de ampliar la atención y alcanzar la distribución a 10 millones de personas para el año 2030.

En materia de sustentabilidad, el sector ha trabajado en el aprovechamiento racional de suelo y agua, así como en el reciclaje y reúso de recursos, en respuesta a los cuestionamientos sobre el impacto ambiental de la ganadería.

Aseguró que la CNOG gestiona recursos internacionales para incentivar la Ganadería de Bajas Emisiones y Sin Deforestación. Campaña ‘El Círculo Blanco’: en defensa del consumo de leche.

La Crónica de Hoy 2026