Zona Arqueológica de Chichén Itzá reabre este lunes 1 de junio: ¿Cuál era el conflicto con los artesanos?

Chichén Itzá Fin al bloqueo en Chichén Itzá, oficialmente reabre la zona arqueológica (CUARTOSCURO-MARTÍN ZETINA)

Luego de casi dos semanas del cierre en la zona arqueológica de Chichén Itzá, este 1 de junio, reabrirá sus puertas debido a la causa del conflicto entre artesanos y autoridades, donde realizaban su comercio.

El fin del cierre que se prolongó por 13 días, se dio tras alcanzar un acuerdo definitivo entre las autoridades y los artesanos locales.

La reapertura fue anunciada en un esfuerzo conjunto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Gobierno de Yucatán y el Ayuntamiento de Tinum.

Chichén Itzá reabre sus puertas tras un acuerdo con los artesanos locales

Con el regreso a las actividades este lunes, las autoridades buscan reactivar el turismo en el área y frenar el impacto económico en las comunidades locales, que, por gran parte de su estabilidad económica, dependen mucho de los visitantes.

#INAHInforma | El INAH informa que la Zona Arqueológica de Chichén Itzá reabrirá al público el 1 de junio de 2026 en su horario habitual, como parte de las acciones de ordenamiento que fortalecen la actividad turística y benefician a las comunidades vinculadas con el sitio. pic.twitter.com/Gdk3dp82PW — INAH (@INAHmx) May 31, 2026

A partir de esta reapertura, se implementará una estrategia de regulación para ordenar el comercio y garantizar el sustento económico de las comunidades de la región, particularmente de Pisté.

El cambio operativo más importante será que el acceso de los visitantes se realizará de manera exclusiva a través del Centro de Atención a Visitantes (CATVI), una infraestructura que precisamente se encontraba en la controversia entre los artesanos y quienes ofrecen los servicios turísticos.

¿Cuál era el conflicto de los artesanos?

Después de haber llegado a un acuerdo con los artesanos, el principal motivo del conflicto fue que mantenías en pie las protestas debido al reordenamiento en los espacios comerciales ubicados en el interior arqueológico de Chichén Itzá.

¿Cuándo inició el cierre de Chichén Itzá?

El cierre comenzó el 19 de mayo de 2026, motivo que generó la preocupación entre los operadores turísticos de Yucatán, ya que la zona arqueológica recibe a millones de visitantes al año y es una de las fuentes de ingresos más importantes del estado.

Con el regreso a las actividades este lunes, las autoridades buscan reactivar el turismo en el área.