La diputada Lorena García “hay que legislar para las y los mexicanos”

Diputada Lorena García La diputada federal por Querétaro, Lorena García Jimeno Alcocer, está enfocada ciento por ciento a su labor legislativa, aunque no descarta la posibilidad de contener por la gubernatura de su estado natal, llegado el momento

Una mujer quien durante 35 años supo ganarse un lugar en un mundo empresarial que privilegiaba al sector masculino, Lorena García Jimeno Alcocer, diputada federal por el tercer distrito de Querétaro, piensa en legislar no solo para sus paisanos, sino para beneficio de todas las y los mexicanos.

En entrevista con Crónica, comparte que está enfocada ciento por ciento a su labor legislativa, empero, para esta mujer, madre, esposa, empresaria, para quien no hay límites, no descarta la posibilidad de que llegado el momento el próximo año poder contender por la gubernatura de su entidad natal.

“Tarde que temprano, Querétaro va a ser lidereado por una mujer, y tal vez más temprano que tarde”, externa y confirma, quiere ser ella quien llegue a hacerlo.

Lorena García piensa en grande, y sabe que no hay límites para lo que las mujeres quieran hacer, como lo ha demostrado a lo largo de su vida, sabe que lo impensable se puede lograr, como haber dirigido una empresa de construcción de vivienda, ganar el Premio Nacional de Vivienda, y dar buenos resultados.

En ese sentido, resalta que en este momento, la legisladora del PAN, desde su escaño en la Cámara Baja trabaja en varias iniciativas, “hay una importante cantidad de proyectos semilla que no tienen recursos”.

De hecho, abundó, toda vez que en la Comisión Permanente se definieron las comisiones y le tocó ser secretaria de la de Economía, estará enfocada en iniciativas que permitan favorecer a pequeños y medianos empresarios que han sido olvidados, que son el motor de la economía del país y sin embargo, no tienen estrategias fiscales ni ningún beneficio que pueda favorecerles, y es necesario, advierte “poder abatir el rezago que tenemos en la economía informal”.

Sabe de la importancia de la familia, al venir de una familia grande, siendo ella la número 13 de 14 hermanos y creció buenos principios: aprendió a valorar el esfuerzo, la autorresponsabilidad y la autodeterminación.

Con casi 40 años de casada y cuatro hijas maravillosas, quienes son el motor de su vida, “son el proyecto más importante que tengo de mi vida, hoy por hoy son mujeres libres, autónomas, determinadas”, García Jimeno Alcocer se forjó un perfil de vida y profesional enfocado a dar buenos resultados, al servicio y al humanismo, hoy tiene la mira puesta en alcanzar la gubernatura de su estado y demostrar que las mujeres son capaces en la toma de decisiones.

“La mujer determina, pero abraza; escucha, pero decide; es coraje, esa firmeza... El perfil femenino hoy por hoy es necesario en la toma de decisiones (y) es importante considerarlo... Tengo un eslogan: donde hay una mujer se nota y quiero que se note en Querétaro, porque además lo traemos por herencia de (Josefa Ortiz de Domínguez) La Corregidora que fue la que le dijo a los Insurgentes por dónde venía el movimiento. Creo que tarde que temprano Querétaro va a ser lidereado por una mujer y probablemente más temprano que tarde”, establece.

Recuerda la primera vez que se paró en la máxima tribunal “volteé a ver la Bandera de México y pensé:`me toca representar a mi país´”, al tiempo que externa el enorme compromiso que tiene por las y los queretanos que votaron por ella para llevarla a donde está, y que ahora tiene que dar resultados por la confianza depositada en ella.