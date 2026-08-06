Sectur supervisa avances del Plan Tulum Renace en el Parque del Jaguar

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, realizó una gira de trabajo en el Parque del Jaguar, donde supervisó los avances del Plan Tulum Renace, esto con el propósito de consolidar a la zona como un destino turístico más ordenado, accesible y competitivo.
Acompañada por el director general de Grupo Mundo Maya, general Ricardo Flores González, la titular de la Secretaría de Turismo recorrió las instalaciones del Parque del Jaguar y sostuvo reuniones de trabajo con autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y Grupo Mundo Maya para revisar el funcionamiento de los servicios turísticos y fortalecer la coordinación interinstitucional.
Recordó que uno de los principales compromisos del Plan Tulum Renace es garantizar que los mexicanos disfruten plenamente de este espacio natural y cultural, por lo que reiteró que, por instrucción presidencial, la entrada al Parque del Jaguar es completamente gratuita para visitantes nacionales, quienes únicamente realizan el pago correspondiente al acceso a la Zona Arqueológica.
Asimismo, destacó que el Gobierno mexicano impulsó una reducción histórica en las tarifas de acceso a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida, estableciendo un costo de 80 pesos para visitantes nacionales, con acceso gratuito los domingos, y de 265 pesos para visitantes extranjeros, haciendo más accesible el disfrute de este importante patrimonio biocultural.
“La transformación de Tulum no consiste únicamente en reducir tarifas o facilitar el acceso; implica mejorar la experiencia de quienes nos visitan, fortalecer la calidad de los servicios, cuidar nuestro patrimonio y generar prosperidad compartida para las comunidades”, indicó.
Como parte de esta estrategia, la secretaria encabezó la Jornada de Profesionalización y Capacitación dirigida al personal operativo del Parque del Jaguar, en la que participaron colaboradores del INAH, Conanp y Grupo Mundo Maya.
Durante esta jornada se impartieron cursos sobre hospitalidad y excelencia en el servicio; comunicación y atención al visitante; inclusión y turismo accesible; atención especializada a grupos prioritarios; así como herramientas digitales para fortalecer la atención turística, con el objetivo de brindar una experiencia de mayor calidad, incluyente y con pleno respeto al patrimonio natural y cultural.
Finalmente, Rodríguez Zamora destacó que la profesionalización permanente del personal representa uno de los pilares del Plan Tulum Renace, ya que permite elevar la calidad de los servicios turísticos y consolidar una atención cálida, eficiente e incluyente para visitantes nacionales e internacionales.