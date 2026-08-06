Lanzan programa de apoyo económico a favor de mujeres que luchan contra el cáncer

Con una inversión de 40 millones de pesos, el Sistema DIF Jalisco puso en marcha el programa “Sigamos Adelante”, una estrategia dirigida a brindar apoyo económico y acompañamiento integral a mujeres mayores de 18 años que enfrentan cáncer de mama o cáncer cervicouterino y se encuentran en condición de vulnerabilidad económica.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza el lanzamiento del programa “Sigamos Adelante” Mujeres que Luchan contra el Cáncer (EDGAR QUINTANA)

Durante la presentación, la presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, destacó que la iniciativa busca que ninguna mujer enfrente sola un diagnóstico de cáncer, al considerar que el acompañamiento emocional y social es tan importante como la atención médica. “Hoy damos un paso muy importante para muchas familias de Jalisco, un paso que nace de la empatía, del trabajo en equipo y de la convicción de que la salud también se construye acompañando”, expresó.

El programa beneficiará a mil 200 mujeres con apoyos para cubrir gastos relacionados con el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades, además de ofrecer servicios de canalización a instituciones de salud y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la atención y el acompañamiento tanto de las pacientes como de sus familias.

Los apoyos económicos contemplan recursos que van de 4 mil a 16 mil pesos para diagnóstico, mientras que para tratamiento podrán alcanzar hasta 40 mil pesos, ambos por única ocasión.

Villa de Lemus explicó que la estrategia nació tras escuchar a pacientes y reconocer la necesidad de construir una red de apoyo que brinde tranquilidad, cercanía y esperanza a las mujeres y sus familias. Asimismo, subrayó que respaldar a una paciente durante su tratamiento también fortalece a su entorno familiar y comunitario, por lo que llamó a mantener el trabajo coordinado entre instituciones públicas, personal médico y organizaciones civiles. “Ninguna mujer debería recorrer este camino sola”, afirmó.

Pablo Lemus y Mónica Magaña

Por su parte, la diputada Mónica Magaña Mendoza, presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones del Congreso de Jalisco, señaló que el propósito del programa es evitar que las pacientes abandonen su tratamiento por falta de recursos económicos, por lo que además del apoyo médico se contempla aliviar gastos como transporte, alimentación y hospedaje para quienes deben trasladarse desde otros municipios.

La legisladora destacó que el Presupuesto 2026 incluyó por primera vez una partida específica de 40 millones de pesos para respaldar a mujeres con cáncer y adelantó que el compromiso es consolidar esta política pública hasta convertirla en un derecho. “No vamos a permitir que una mujer pierda la oportunidad de sanar por no tener los recursos económicos para llegar al hospital, tener una correcta alimentación o incluso un espacio donde dormir cuando se requiere”, enfatizó.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que este programa forma parte de la estrategia para fortalecer el sistema estatal de salud, luego de que su administración decidiera mantener la atención médica de la entidad fuera del esquema del IMSS-Bienestar con el objetivo de consolidar una red hospitalaria propia, ampliar la infraestructura, formar más especialistas y mejorar el equipamiento médico.

Mónica Magaña, Pablo Lemus y Maye Villa de Lemus

“La visión y el compromiso que adquirimos fue tener el mejor sistema de salud de la República Mexicana”, sostuvo el mandatario, quien además destacó que Jalisco mantiene la cobertura universal para niñas y niños con cáncer y que actualmente registra un abasto superior al 90 por ciento en medicamentos oncológicos. “Por primera vez en la historia, Jalisco tiene un suministro superior al 90 por ciento de los medicamentos oncológicos, y de ahí no le vamos a bajar”, afirmó.

Lemus Navarro también anunció que propondrá al Congreso del Estado duplicar el presupuesto del programa para el próximo año, al pasar de 40 a 80 millones de pesos, con el propósito de ampliar el número de beneficiarias en los 125 municipios de Jalisco. “La propuesta que voy a mandar al Poder Legislativo es duplicar los recursos de apoyo a las mujeres con cáncer, de 40 a 80 millones de pesos”, adelantó.

De acuerdo con la información presentada por el DIF Jalisco, el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino representan uno de los principales retos de salud pública en la entidad. A nivel nacional, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia, prevalencia y mortalidad entre las neoplasias malignas que afectan a las mujeres, mientras que el cáncer cervicouterino continúa siendo la segunda causa de muerte por cáncer en la población femenina.

Datos de Servicios de Salud Jalisco indican que durante 2025 fueron atendidas 3 mil 919 mujeres con sospecha o diagnóstico de estas enfermedades; de ellas, 472 correspondieron a cáncer de mama y 3 mil 447 a cáncer cervicouterino.

Por su parte, el Instituto Jalisciense de Cancerología reportó que entre 2019 y 2024 brindó atención a 8 mil 279 mujeres con cáncer. En ese periodo, el tumor maligno de mama fue el más frecuente, con 3 mil 157 pacientes, seguido por el cáncer cervicouterino, con mil 86 casos, y el cáncer del cuerpo del útero, con 610 pacientes.

El programa está dirigido a mujeres residentes de Jalisco que acrediten su situación socioeconómica y cumplan con los requisitos establecidos para cada modalidad de apoyo. En el caso del respaldo para tratamiento, será indispensable contar con un diagnóstico emitido por una institución pública de salud.

Las solicitudes deberán presentarse directamente en el Sistema DIF Municipal correspondiente al lugar de residencia. La recepción de documentos permanecerá abierta hasta el 31 de agosto, fecha límite para participar en el proceso de selección de beneficiarias.

En el evento estuvieron presentes Andrea Blanco Calderón, Coordinadora de Desarrollo Social; Héctor Raúl Pérez Gómez,Secretario de Salud; Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández,Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Además de Emanuel de la Mora Jiménez, Director de Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Cancerología y Diana Vargas Salomón, Directora General del Sistema DIF Jalisco, así como las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a atender el cáncer en la mujer.