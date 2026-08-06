Leche para el Bienestar y TFCA fortalecen vínculos en beneficio de los trabajadores y sus familias

Leche para el Bienestar y TFCA

Se llevó a cabo una reunión de trabajo en las oficinas centrales de Leche para el Bienestar (LpB), con el objetivo de crear mecanismos de colaboración que lleven los beneficios del Programa de Abasto Social de Leche a las personas servidoras públicas y a sus familias. El encuentro estuvo encabezado por el Director General de LpB, Mtro. Antonio Talamantes Geraldo y el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Lic. Cristóbal Arias Solís.

Leche para el Bienestar es un programa social del Gobierno de México, diseñado para garantizar el acceso a este alimento esencial. Mediante la distribución de leche 100 % mexicana, la iniciativa no solo contribuye a la nutrición de miles de familias, sino que también fortalece al sector agroalimentario nacional.

Ambas instituciones coincidieron en la importancia de crear una alianza que facilite la incorporación del personal del TFCA al programa, esto permitirá que los beneficios del programa lleguen directamente a las familias de los trabajadores, fortaleciendo el bienestar, la salud y la economía de los hogares mexicanos.

Con este acercamiento institucional, Leche para el Bienestar y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en beneficio de la clase trabajadora, promoviendo el acceso a programas sociales que mejoran directamente la calidad de vida de las familias mexicanas.