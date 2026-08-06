Somos México pide al IECM frenar campañas anticipadas rumbo a las elecciones de 2027

Somos México

La organización política Somos México sostuvo una reunión con los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para plantear sus preocupaciones sobre el proceso electoral de 2027. Durante el encuentro, sus representantes solicitaron mayor vigilancia para evitar actos anticipados de campaña, sanciones contra quienes incumplan la ley y acciones para reducir la basura electoral que suele generarse durante las contiendas.

En conferencia de prensa, Juan Manuel Orozco, presidente de Somos México en la Ciudad de México, explicó que el objetivo de la reunión fue presentarse formalmente ante las autoridades electorales y expresar su disposición para trabajar de manera conjunta en favor de un proceso transparente y con igualdad de condiciones para todos los participantes. También señaló que es importante impedir que algunos actores políticos obtengan ventajas antes del inicio oficial de las campañas.

Uno de los principales temas abordados fue el de las campañas anticipadas. Los integrantes de Somos México afirmaron que algunos aspirantes ya realizan promoción personal cuando aún no comienzan las precampañas, lo que, a su juicio, rompe la equidad de la competencia electoral. Además, consideraron que estos actos deben contabilizarse como gastos de campaña y ser sancionados conforme a la legislación electoral.

Otro punto tratado fue la llamada basura electoral. Orozco señaló que durante las elecciones pasadas se generaron alrededor de 200 toneladas de propaganda colocada en calles y espacios públicos. Por ello, pidió que todos los partidos respeten las normas sobre publicidad y contribuyan a mantener limpia la ciudad durante los próximos comicios.

Somos México

La secretaria general de Somos México, Rosario Guerra, también manifestó su preocupación por el nuevo Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. Aseguró que la propuesta concentra demasiado poder en la Jefatura de Gobierno y reduce las facultades de las alcaldías y de los mecanismos de participación ciudadana. En su opinión, esto representaría un retroceso para la vida democrática de la capital.

Durante la conferencia, los representantes del partido informaron que los consejeros del instituto electoral les aseguraron que estarán atentos al desarrollo del proceso y a posibles actos anticipados de campaña. Asimismo, indicaron que el organismo se prepara para el inicio formal del proceso electoral, previsto para el 7 de septiembre, cuando se emitirá la primera convocatoria correspondiente.

Respecto a sus expectativas políticas, Somos México aseguró que busca superar el tres por ciento de la votación para conservar su registro, aunque afirmó que su meta es alcanzar el diez por ciento de los votos en la Ciudad de México. Sus dirigentes señalaron que actualmente trabajan en todas las alcaldías para fortalecer su estructura y acercarse a la ciudadanía.

Somos México

La organización también informó que el 20 por ciento de sus candidaturas estará destinado a personas que representen causas sociales, como madres buscadoras, defensores del Poder Judicial y ciudadanos que luchan por el acceso a medicamentos. Explicaron que buscan convertirse en una oposición que represente las demandas de distintos sectores de la población.

Finalmente, los dirigentes rechazaron que Somos México sea una continuación del extinto PRD. Afirmaron que el movimiento surgió de la participación ciudadana, particularmente de las movilizaciones de la llamada “Marea Rosa”, y señalaron que sus puertas permanecen abiertas para ciudadanos e incluso para candidatos independientes que deseen integrarse al proyecto rumbo a las elecciones de 2027.