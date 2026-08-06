Explota pipa de gas en Cuernavaca, Morelos : saldo al momento (Redes sociales)

Se reportó la explosión de una pipa que transportaba gas LP la tarde de este jueves entre las calles Francisco Villa y 10 de Abril en la colonia Las Granjas en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes por parte de Protección Civil de Jiutepec y la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), se está trabajando en las labores de rescate y mitigación de riesgos.

¿Cuántas personas resultaron lesionadas en la explosión de la pipa de gas en Morelos?

Hasta el momento se ha reportado un saldo preliminar de seis personas lesionadas de gravedad, entre ellas tres adultos y tres menores de edad, quienes fueron atendidos por elementos de emergencia y trasladados a las unidades de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las autoridades informaron que otras 14 personas más resultaron lesionadas durante la explosión y fueron atendidas por las unidades de atención médica; asimismo, se reportó la afectación de 32 viviendas, vehículos y cableado eléctrico de la zona.

La CEPCM informó que implementaron un protocolo de atención y coordinación en el área afectada, por lo cual exhortó a la población a evitar el área para no obstaculizar las labores de los cuerpos de emergencia.

¿Cuáles fueron las causas de la explosión en Cuernavaca?

Vecinos del lugar se percataron de que antes del incidente persistía un fuerte olor a gas, por lo que concluyeron que el camión cisterna presentaba una fuga; sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades, que se mantienen trabajando en el sitio para dar a conocer las causas de los hechos.

Trascendió además que el conductor de la unidad no fue localizado, por lo que se presume que abandonó el lugar durante el siniestro.

Las labores de evaluación de daños continúan, así como el seguimiento de la emergencia para poder iniciar las investigaciones pertinentes y determinar las causas que originaron la explosión.

Por lo cual, el gobierno estatal y los cuerpos de emergencia instan a los ciudadanos a mantenerse al pendiente de los canales oficiales con la finalidad de evitar la difusión de información errónea.

Autoridades de Morelos ubican albergue para los afectados por la explosión

Para atender a las familias afectadas por los daños en sus viviendas, el gobierno estatal habilitó un refugio temporal en la colonia Chipitlán, en Morelos, donde se brinda resguardo, alimentos y atención médica primaria a las víctimas del incidente.

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA MANTIENE OPERATIVO DE SEGURIDAD Y HABILITA ALBERGUE TEMPORAL PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EXPLOSIÓN DE PIPA DE GAS EN LAS GRANJAS



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Hasta el momento, ninguna institución del Estado ha emitido un reporte oficial definitivo sobre el estado de salud de las personas lesionadas.