SEP destaca avances en becas para estudiantes y apoyos para maestros a 2 años de gestión

Educación Media Superior

A dos años del inicio del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el Gobierno de México informó avances en materia educativa que incluyen la entrega de becas a millones de estudiantes, la ampliación de espacios en bachillerato y universidad, así como nuevas medidas para fortalecer al personal docente en todo el país.

A través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, se destacó que por primera vez todos los estudiantes de secundaria del país reciben la Beca Universal Rita Cetina. Además, durante este año cerca de 8 millones de alumnos de primaria pública cuentan con apoyos para útiles y uniformes escolares, mientras que alrededor de 5 millones de jóvenes de nivel medio superior son beneficiarios de la Beca Universal Benito Juárez.

En educación superior, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro llega a 423 mil 107 estudiantes. A ello se suma la Beca Gertrudis Bocanegra, enfocada en apoyar el transporte de universitarios, con la meta de alcanzar a un millón de beneficiarios entre este año y principios del próximo. Actualmente, 167 mil 597 jóvenes de Michoacán, Chiapas y Campeche ya reciben este apoyo.

Otro de los programas que mantiene presencia en las escuelas es La Escuela es Nuestra, mediante el cual más de 73 mil planteles de educación básica y media superior han recibido recursos directos para mejorar su infraestructura. La inversión destinada este año supera los 26 mil millones de pesos.

La expansión de espacios educativos también forma parte de la estrategia. En 18 estados ya fueron eliminados los exámenes de admisión para preparatorias públicas con el objetivo de facilitar el acceso de los estudiantes al plantel más cercano a su domicilio.

De acuerdo con la SEP, para finales de 2026 se contará con 200 mil nuevos espacios en bachillerato gracias a 4 mil 484 obras de infraestructura educativa. Este crecimiento incluye la construcción de 47 nuevos planteles, 92 ampliaciones, 39 reconversiones, 108 telebachilleratos y la próxima apertura de 53 escuelas del Bachillerato Nacional Margarita Maza.

En el nivel superior también se contempla una ampliación importante. El Gobierno federal prevé crear 100 mil nuevos espacios a través de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, como parte de la meta de generar 330 mil lugares adicionales para 2030.

Las autoridades también destacaron acciones enfocadas en el magisterio. Entre 2025 y 2026, las maestras y los maestros recibieron incrementos salariales de 10 y 9 por ciento, respectivamente, porcentajes que, según la SEP, superan el nivel de inflación registrado en ese periodo.

Asimismo, desde 2019 se ha otorgado la basificación a cerca de 1.2 millones de trabajadores de la educación y se eliminaron diversas restricciones relacionadas con la movilidad laboral. Además, este año concluirá la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), una de las demandas más recurrentes del sector educativo.

El Gobierno federal busca ampliar el acceso a la educación, fortalecer la permanencia escolar y mejorar las condiciones tanto de estudiantes como de docentes en todo el país.