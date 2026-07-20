Detienen en Sinaloa a estadounidense vinculado a “Los Chapitos”

Detenido Janero Van "N". (SSPC)

Fue detenido Janero Van “N”, ciudadano estadounidense, requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la detención se logró debido al intercambio de información interinstitucional con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Marshals de Estados Unidos. Donde se identificó una orden de arresto en contra de este sujeto, quien es requerido en el estado de Michigan, por lo que se implementaron vigilancias y recorridos de seguridad en la colonia Telleria, en el municipio de Mazatlán.

Con la información obtenida se realizaron trabajos de inteligencia e investigación se desplegó un operativo coordinado en Mazatlán, donde se cumplimentó la orden de aprehensión contra Janero “N”, al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue trasladado a instalaciones del INM para continuar con su proceso de deportación a Estados Unidos.