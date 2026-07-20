‘El Mayo’ Zambada recibe cadena perpetua en la corte de EU: “La violencia en México debe acabar...nadie ganará esta guerra”

La justicia estadounidense condenó a cadena perpetua a Ismael "El Mayo" Zambada

Ismael “El Mayo” Zambada compareció este lunes ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde el juez Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua por diversos delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, luego de que el histórico líder del Cártel de Sinaloa se declarara culpable durante el proceso judicial.

Con la resolución emitida por la Corte concluye una de las etapas más relevantes del proceso penal que enfrentó en Estados Unidos, país al que llegó hace casi dos años junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Desde entonces permaneció bajo custodia federal mientras avanzaba el caso en su contra.

Brian Cogan dicta la sentencia contra el líder del Cártel de Sinaloa

La audiencia fue encabezada por el juez Brian Cogan, quien previamente había advertido a Zambada que los cargos por los que aceptó su responsabilidad contemplaban como pena máxima la cadena perpetua. Durante la comparecencia en la que formalizó su declaración de culpabilidad, realizada el 25 de agosto de 2025, el capo mexicano aseguró que comprendía plenamente las consecuencias jurídicas de esa decisión.

El proceso avanzó directamente a la etapa de sentencia, que concluyó este lunes con la imposición de la pena de prisión de por vida.

Uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos

De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Ismael “El Mayo” Zambada encabezó durante décadas una de las organizaciones criminales más poderosas dedicadas al tráfico internacional de drogas. Las autoridades sostienen que dirigía una red comercial y financiera valuada en alrededor de 15 mil millones de dólares, razón por la que es considerado uno de los narcotraficantes de mayor relevancia bajo custodia de Estados Unidos.

“El Mayo” pide perdón antes de recibir cadena perpetua

Al término de la sesión y de acuerdo con funcionarios de Estados Unidos, el líder del Cártel de Sinaloa expresó arrepentimiento y pidió perdón. Aseguró que “la violencia en México debe acabar; nadie ganará esta guerra”, en uno de sus primeros pronunciamientos tras conocer la sentencia.