Sheinbaum confirma que recibió una invitación personal de Trump para asistir a la clausura del Mundial

Como introducción de la conferencia mañanera de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que decidió asistir a la clausura del Mundial 2026 en Nueva York luego de recibir la invitación personal de su homologo Donald Trump.

Destacó que antes de sostener una llamada telefónica con el presidente republicano el pasado viernes en la que se realizó la cortesía, solo había recibido la invitación de asistir al evento por parte de la FIFA, a lo cual seguía “valorando ir o no ir“ pero que ante una invitación personal, consideró que lo correcto era asistir al evento.

“Me dijo Claudia, ¿vas a venir? Y le dije: ‘bueno, si usted me invita, presidente Trump’. ‘Sí, sí estás invitada, ven, vas a estar sentada ahí junto a nosotros’, y entonces, dije: ‘Bueno, pues hay que ir’, porque ahora sí que como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente”, destacó la mandataria sobre su conversación con Trump.

Sheinbaum señaló que conversó de forma breve con el presidente estadounidense y con el primer ministro canadiense, Mark Carney, así como con funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, al igual que con representantes del área comercial con quienes pudo entablar pequeños diálogos sobre la segunda ronda de conversaciones de la revisión del T-MEC.

México siempre debe buscar una buena relación con el Presidente de Estados Unidos

La Presidenta destacó que su administración ha mantenido una buena relación con el mandatario del país del norte, primero porque “somos vecinos”, en segundo porque hay que privilegiar las relaciones diplomáticas, y porque hay 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.

Destacó que “podemos no estar de acuerdo en ciertos temas con el presidente Trump” pero que eso no se debe volver un asunto personal, ya que en ese ámbito él siempre ha sido respetuoso con su persona y viceversa.

Sin embargo, precisó, esto no significa que su gobierno no se manifiesta ante situaciones con las que no está de acuerdo, en especial referente a la protección de los mexicanos en Estados Unidos, el dialogo permanente para los asuntos el tratado comercial, asuntos de seguridad, temas de migración, así como la entrada de armas de Estados Unidos a México.

Señaló la importancia de que los mandatarios de los tres países organizadores del mundial estuvieran presentes en la clausura ya que muestra que el deporte también lleva a relaciones de coordinación “creo que fue bueno que asistiera”.