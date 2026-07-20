Preferencias cambiantes en Zacatecas

Careo 1 DE ¿Por cuál opción votaría usted para gobernador de Zacatecas? Se levantaron 500 encuestas vía telefónica del 29 de junio al 5 de julio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Zacatecas. La muestra se generó a partir de números telefónicos aleatorios fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.4%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas: Carlos Olivares Plata.

A casi un año de la elección para gobernador en Zacatecas, una encuesta de La Crónica revela que el panorama político es muy inestable. Las preferencias de los ciudadanos cambian por completo dependiendo de qué candidatos ponga cada partido. Cuando se les pidió elegir entre cuatro boletas con diferentes candidatos, los resultados variaron drásticamente.

Los careos del sondeo revelan empates y alternancias, según quién sea el abanderado de los partidos. Los eventuales escenarios muestran que Morena ha perdido competitividad al registrar un rango de votación entre 18 y 23 por ciento, variación según quién sea su candidato. Al momento quien mejores réditos le daría es Ulises Mejía Haro. El PRI tiene rangos de preferencia de 12 y 27 por ciento, y quien más preferencia suma es Adolfo Bonilla. Movimiento Ciudadano tiene rangos crecientes de votación del 22 al 31 por ciento, con el excandidato presidencial Jorge Álvarez Maynez. El PAN muestra una fuerza moderada con Miguel Varela Pinedo. Así las cosas, en la lucha por el poder gubernamental, las definiciones de las candidaturas serán el factor más determinante.

Careo 2 de ¿Por cuál opción votaría usted para gobernador de Zacatecas?

Careo 3 de ¿Por cuál opción votaría usted para gobernador de Zacatecas?

Careo 4 de ¿Por cuál opción votaría usted para gobernador de Zacatecas?

El 70 por ciento de los electores se queja de la falta de seguridad, de la violencia y del crimen organizado, 10 por ciento de la economía y del empleo, y otro 10 por ciento de la corrupción. El 27 por ciento de los electores prefiere que siga gobernando Zacatecas Morena y 60 por ciento prefiere que gobierne otro partido.

Problemas en el Estado de Zacatecas

Aunque Morena sigue siendo el partido más preferido con el 25 por ciento de apoyo, eso no le alcanza para garantizar su continuidad en Zacatecas. Por el contrario, el PRI tiene una preferencia de 16 por ciento, pero puede alcanzar un potencial del 27 por ciento; MC tiene preferencias del 9 por ciento, pero puede alcanzar un potencial del 31 por ciento, como se observa en los careos con los posibles candidatos. Más incierto e interesante no podía estar el panorama electoral en Zacatecas.

La Crónica de Hoy 2026