Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes recibirán su depósito del 20 al 24 de julio según el calendario oficial?

Pensión Mujeres Bienestar Depósitos de esta semana comienzan con letra M. (cuartoscuro)

La entrega de la Pensión Mujeres Bienestar para el bimestre de julio-agosto continúa. Descubre a quiénes les toca recibirla esta semana.

¿Qué letras reciben Pensión Mujeres Bienestar del 20 al 24 de julio?

El programa beneficia a mujeres de entre 60 y 64 años, quienes con el apoyo reciben un monto de 3 mil 100 pesos. Para todas aquellas ya registradas, la distribución de este monto se realiza de manera escalonada y a través de la tarjeta del Banco del Bienestar del usuario.

Las letras que reciben su Pensión Mujeres Bienestar esta semana son las siguientes:

Lunes 20 de julio: letra M

Martes 21 de julio: letras N, Ñ, O

Miércoles 22 de julio: P, Q

Jueves 23 de julio: R

Viernes 24 de julio: R

Otros programas del bienestar también recibirán su pago en esos días, como es el caso con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para Personas con Discapacidad.

¿Qué hago si no he recibido mi Pensión Mujeres Bienestar?

El depósito de la Pensión Mujeres Bienestar suele ocurrir durante el transcurso del día y en ocasiones puede presentar demoras. Sin embargo, si para el final de tu día asignado no ves reflejado el pago, llama a la Línea del Bienestar, al 800 639 42 64, o asiste a un Módulo de Bienestar. La razón del retraso puede ir desde un error en el sistema del banco hasta necesitar actualizar documentos ante la Secretaría del Bienestar.