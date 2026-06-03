Desmantelan red de extorsionadores de prestadores de servicios turísticos en Acapulco

Detenidos Fueron detenidas 11 personas, entre ellas Jesús Z. N, presunto líder de una organización criminal dedicada a extorsionar sistemáticamente a prestadores de servicios turísticos. (SSPC)

Autoridades detuvieron a 11 personas relacionadas con los delitos de extorsión a prestadores de servicios en las zonas turísticas de Acapulco.

Entre los detenidos se encuentran Jesús “N”, presunto líder de la organización criminal.

Derivado de denuncias ciudadanas, los agentes de seguridad identificaron domicilios utilizados por un grupo de personas que intimidaban y exigían cuotas a prestadores de servicios turísticos para permitirles trabajar en playas y áreas de alta afluencia en la zona de la costera Miguel Alemán.

Durante los cateos, se detuvo a 11 personas, entre ellas Jesús “N”, identificado como líder de la célula delictiva dedicada a la extorsión, amenazas, privación ilegal de la libertad y despojo. Se aseguraron tres armas cortas, 23 teléfonos celulares, tabletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y tres vehículos.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público. En tanto los domicilios quedaron sellados y bajo resguardo policial.