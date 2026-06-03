“Es una infamia, casi sudo agua bendita”: Alfonso Durazo rechaza acusaciones de EU y niega vínculos con el crimen organizado

“Es una infamia, casi sudo agua bendita”: Alfonso Durazo rechaza acusaciones de EE.UU. y niega vínculos con el crimen organizado

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó las acusaciones difundidas en medios de comunicación sobre una presunta investigación de autoridades de Estados Unidos en su contra y la supuesta cancelación de su visa, al asegurar que se trata de una “infamia” que busca dañar su imagen pública.

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, el mandatario estatal afirmó que no existe ninguna notificación oficial por parte del gobierno estadounidense ni algún procedimiento legal en su contra relacionado con presuntos vínculos con organizaciones criminales.

“Es una infamia. Mi trayectoria pública está a la vista de todos”, expresó Durazo al responder a los cuestionamientos sobre versiones periodísticas que señalan que autoridades estadounidenses habrían retirado su visa y abierto investigaciones por supuestos nexos con grupos delictivos.

El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana sostuvo que a lo largo de su carrera política ha actuado con transparencia y apego a la ley, por lo que consideró que las acusaciones carecen de fundamentos y pruebas que las respalden.

Las versiones surgieron luego de diversas publicaciones periodísticas que señalaron que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas estarían bajo revisión por parte de autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer documentos oficiales que confirmen dichas investigaciones o alguna medida migratoria en contra de los mandatarios.

Durazo señaló que este tipo de señalamientos afectan no solo a su persona, sino también a la imagen institucional del estado de Sonora. Por ello, pidió actuar con responsabilidad y evitar la difusión de información sin sustento.

“Cualquiera puede hacer una acusación, pero lo importante es demostrarla. En este caso no hay ninguna evidencia”, indicó.

El gobernador también recordó que ha colaborado con distintas instancias de seguridad durante gran parte de su trayectoria política y profesional, por lo que rechazó cualquier insinuación que lo relacione con actividades ilícitas.

Por su parte, el gobierno de Sonora emitió un posicionamiento en el que respaldó al mandatario estatal y aseguró que no existe información oficial que confirme las versiones difundidas en algunos medios nacionales e internacionales.

La polémica también generó reacciones en el ámbito político nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema y señaló que corresponde a los propios gobernadores aclarar cualquier situación relacionada con sus documentos migratorios o posibles investigaciones en el extranjero.

La mandataria federal destacó que, hasta ahora, no se ha presentado información oficial por parte de las autoridades estadounidenses que sustente las acusaciones difundidas públicamente.

Mientras tanto, diversos actores políticos han solicitado que el caso se esclarezca para evitar especulaciones. Algunos legisladores consideraron necesario esperar información oficial antes de emitir conclusiones, mientras que otros pidieron transparencia tanto a las autoridades mexicanas como a las estadounidenses.

Hasta el cierre de esta edición, el gobierno de Estados Unidos no había emitido una postura pública sobre los señalamientos ni sobre la situación migratoria de Alfonso Durazo.

El caso continúa generando debate en el ámbito político nacional, mientras el gobernador de Sonora insiste en que las acusaciones son falsas y forman parte de una campaña para afectar su imagen pública y su gestión al frente de la entidad.