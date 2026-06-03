“Ellos tienen que aclarar”: comenta Sheinbaum tras los señalamientos a Durazo y Villareal difundidos por LA Times

Sheinbaum cuestiona filtración de supuestas indagaciones de EU (Presidencia de México/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, deben aclarar los señalamientos difundidos por el diario estadounidense Los Angeles Times, que los relaciona con presuntas investigaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal fue cuestionada sobre la publicación y respondió que corresponde a los propios mandatarios estatales explicar su situación ante las versiones dadas a conocer por el medio.

“Salió una nota en Los Angeles Times, entiendo que ellos tienen que aclarar”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La presidenta también puso en duda la intención detrás de la difusión pública de este tipo de información y cuestionó por qué temas relacionados con posibles restricciones migratorias o investigaciones son dados a conocer de manera abierta.

Sheinbaum consideró que este tipo de filtraciones podrían tener un propósito más allá de informar y sugirió que incluso podrían buscar enviar mensajes a la población mexicana.

“Estados Unidos filtra esta información para decirle a los mexicanos: ‘aguas, te van a quitar la visa’”, comentó.

La mandataria sostuvo que quienes tienen la certeza de actuar correctamente deben mantener tranquilidad ante cualquier acusación o señalamiento. “Cuando uno está tranquilo de sus convicciones y la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien de México y de la nación, pueden venir estas cosas, pero ¿cuál es el interés?”, expresó.

La publicación de Los Angeles Times, basada en fuentes anónimas, señala que Durazo y Villarreal estarían relacionados con investigaciones penales en Estados Unidos. Según el reporte, los expedientes estarían vinculados con presuntos nexos con el crimen organizado y con actividades relacionadas con el contrabando de combustible, conocido en México como huachicol.

También se indicó que Alfonso Durazo habría perdido su visa estadounidense el año pasado en medio de esas investigaciones. Sin embargo, asegura que continúa viajando a ese país para recibir atención médica especializada mediante un mecanismo especial conocido como libertad condicional por beneficio público significativo.

Respecto a Américo Villarreal, la publicación sostiene que también contaría con ese permiso para ingresar a territorio estadounidense y que realiza cruces frecuentes como parte de programas de cooperación con autoridades de aquel país.

Pese a las versiones difundidas por el medio estadounidense, la presidenta evitó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones y reiteró que corresponde a los gobernadores responder a los señalamientos, al tiempo que cuestionó el contexto en el que la información fue hecha pública.