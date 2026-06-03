Estrategia Nacional de Seguridad reporta reducción de 49% en homicidios dolosos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, durante los primeros 20 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el promedio diario de homicidios dolosos en el país se redujo en 49 por ciento, como resultado de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Los datos fueron dados a conocer en el informe “Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria” “Rendición de Cuentas a Dos Años del Triunfo”, encabezado por la mandataria federal en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la SSPC, además de la disminución en homicidios, los delitos de alto impacto registraron una reducción de 20 por ciento durante este periodo. La dependencia señaló que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

Entre las acciones destacadas se encuentra la detención de 54 mil 297 personas relacionadas con delitos de alto impacto. Asimismo, las autoridades lograron asegurar 2.382 laboratorios clandestinos y zonas utilizadas para la producción de drogas sintéticas.

Las fuerzas de seguridad también decomisaron más de 400 toneladas de droga y aseguraron 28 mil 739 armas de fuego. Según la SSPC, el 78 por ciento de estas armas provienen de Estados Unidos, por lo que se ha mantenido la colaboración con autoridades de ese país para combatir el tráfico ilegal de armamento.

Como parte de la cooperación internacional, el Gobierno de México realizó la transferencia de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos en distintos operativos efectuados en febrero y agosto de 2025, así como en enero de 2026. Las personas trasladadas estaban vinculadas con diversos cárteles y organizaciones criminales. La dependencia destacó que estas acciones se realizaron respetando la soberanía nacional y el marco jurídico vigente.

Otro de los aspectos resaltados por las autoridades fue el combate a la corrupción. La SSPC informó que más de 85 funcionarios y exfuncionarios han sido detenidos por presuntos delitos. Entre ellos se encuentran presidentes municipales que se encontraban en funciones al momento de la captura.

La dependencia aseguró que estas detenciones forman parte de una política de cero impunidad impulsada por el Gobierno de México, la cual busca garantizar que cualquier persona que incurra en actividades ilícitas sea investigada y, en su caso, procesada conforme a la ley.

En materia de prevención, el Centro Nacional de Inteligencia emitió 4 mil 600 tarjetas de alertamiento dirigidas a prevenir homicidios, agresiones contra autoridades y otros delitos de alto impacto. Estas herramientas permiten identificar riesgos y fortalecer las acciones preventivas en distintas regiones del país.

Además, la SSPC informó que se fortaleció la Subsecretaría de Investigación, con el objetivo de ampliar las capacidades de inteligencia, análisis estratégico y coordinación operativa para combatir delitos que afectan directamente a la población, entre ellos la extorsión.

Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue incorporada de manera prioritaria a las tareas del Gabinete de Seguridad para debilitar las finanzas de las organizaciones criminales. Como resultado, mil 422 personas y entidades fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, con el recurso congelado que supera los 4 mil millones de pesos.

La SSPC reiteró que continuará trabajando en coordinación con autoridades estatales e internacionales para reducir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad para que avance la pacificación del país.