Pide MC desaparición de poderes en Oaxaca; “politiquería” y “resentimiento”, revira Morena

El senador Antonino Morales acusó intereses políticos en esa propuesta de desaparición de poderes en Oaxaca

El caso Oaxaca confrontó a Morena y Movimiento Ciudadano en la Permanente luego de que el partido naranja través del diputado Gibrán Ramírez Reyes exigió al Senado inicie el procedimiento para declarar la desaparición de poderes en Oaxaca, al acusar un colapso institucional en la entidad derivado de la violencia, la impunidad y los asesinatos de periodistas, activistas y autoridades municipales.

En respuesta, el senador de Morena, Antonino Morales Toledo, descalificó la propuesta de Movimiento Ciudadano al asegurar que se trata de un acto de “politiquería” impulsado por intereses políticos y no por la realidad que vive la entidad.

El senador oaxaqueño afirmó que la iniciativa de Gibrán Ramírez responde al “resentimiento” de un personaje que, dijo, desde hace años no vive en Oaxaca y pretende opinar sobre la situación del estado sin conocer las condiciones que prevalecen en el territorio.

Morales Toledo sostuvo que la propuesta carece de sustento y aseguró que los resultados del gobierno estatal reflejan estabilidad y gobernabilidad.

“Si realmente existiera un escenario de ingobernabilidad, la Guelaguetza no habría alcanzado el éxito que tuvo. Oaxaca está trabajando, recibe al turismo y mantiene condiciones de estabilidad”, expresó.

Respecto al asesinato del periodista Alejandro Leyva, el senador condenó que el caso sea utilizado con fines políticos y afirmó que desde el primer momento el gobierno de Oaxaca manifestó su disposición para esclarecer los hechos.

Recordó que el gobernador Salomón Jara solicitó la atracción inmediata de la investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que ya asumió el caso, además de que existen cuatro personas detenidas relacionadas con el crimen.

“Eso demuestra que no hay intención de encubrir a nadie, sino de que se conozca toda la verdad y se haga justicia”, sostuvo.

Sin embargo, el diputado emecista afirmó que el asesinato del comunicador Alejandro Leyva representa un nuevo ejemplo del deterioro de las instituciones en la entidad y responsabilizó políticamente al gobernador Salomón Jara Cruz por la situación de inseguridad que, dijo, prevalece en Oaxaca.

Ramírez sostuvo que ya no funcionan los poderes constitucionales del estado, por lo que consideró procedente que el Senado ejerza la facultad prevista en la Constitución para analizar una eventual desaparición de poderes.

“Salomón Jara debe renunciar y nosotros debemos exhortar al Senado de la República a que declare la desaparición de poderes, porque no funcionan los poderes constitucionales en el estado de Oaxaca”, expresó.

Asimismo, criticó que mientras la familia del comunicador enfrentaba obstáculos para manifestarse y exigir una investigación a fondo, las actividades oficiales de la Guelaguetza continuaban con normalidad.