Gobierno logra disminución de 2.1 billones de pesos en costo burocrático con simplificación administrativa

Simplificación administrativa

A través de un comunicado, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que se alcanzó una reducción estimada de 2.1 billones de pesos en el costo burocrático asociado a la realización de trámites y servicios.

Estos resultados demuestran la eficacia que ha tenido la estrategia que busca impulsar la mayor simplificación administrativa en la historia del país.

Con este ahorro se obtiene un beneficio directo para la población y el sector productivo, pues reduce los recursos que anteriormente se destinaban al cumplimiento de cargas administrativas. Con ello, las personas y las empresas podrán canalizar esos recursos hacia la economía familiar, la inversión productiva o alguna otra actividad que contribuya al crecimiento económico y al bienestar de la población

También se redujerón de 3 mil 760 a mil 965 trámites de la Administración Pública Federal, lo que representa una disminución de 48%, lo cual contribuye a evitar traslados, filas, gastos y tiempos de espera.

El promedio de documentos requeridos para hacer un trámite pasó de seis a dos, una reducción de 66%, mientras que el tiempo de resolución disminuyó de 45 a 22 días, es decir, 51% menos.

Mejoras en costos burocráticos

Una de las mejoras para el sector privado fue el Alta Patronal e inscripción en el seguro de riesgos de trabajo o reanudación de actividades ante el IMSS que pasó de 11 requisitos a solo cuatro y con una resolución inmediata.

Este tramite solo requiere presentar, comprobante de domicilio, Permiso Único de Siembra y el acta constitutiva o resolución de registro sindical y se incluyó el formato de solicitud, además se eliminaron los requisitos de identificación oficial, CURP, RFC, poder notarial, croquis de localización, aviso de modificación de las empresas para el seguro de riesgos de trabajo y el aviso de inscripción del trabajador.

Dicho trámite disminuyó su costo burocrático calculado en más de tres mil 349 millones de pesos a 242 millones de pesos, lo que representa un ahorro de 32 mil 889 pesos por persona.

En el caso de la expedición del pasaporte para personas mayores de edad en oficinas consulares, antes en este trámite se presentaban seis requisitos, ahora solo se reuieren 3 documentos y la respuesta es inmediata. Este cambio representa un ahorro de 5 mil 513 pesos por persona, mejora la experiencia y facilita la movilidad internacional.

En todos los casos posibles, los permisos fueron sustituidos por avisos, con lo que se agiliza el cumplimiento de las obligaciones sin afectar la certeza jurídica.

Con la simplificación, el Gobierno de México reitera su compromiso para reducir barreras para emprender, fortalecer la competitividad de las empresas, facilitar el cumplimiento de obligaciones y permitir que las personas y empresas inviertan menos tiempo y dinero en gestiones que hoy pueden resolverse con mayor rapidez.