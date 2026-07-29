Especialistas urgen a profesionalizar la gestión hídrica y modernizar redes para garantizar el derecho al agua

Foro Virtual Gobernanza Metropolitana y Regional: Retos de Profesionalización y Justicia Social

Se realizó la Mesa 2, “Gestión Hídrica y Resiliencia”, en el marco del Foro Virtual Gobernanza Metropolitana y Regional: Retos de Profesionalización y Justicia Social, donde, especialistas concluyeron que la gestión del agua en México requiere con urgencia espacios de análisis que permitan contrastar realidades regionales, compartir experiencias y transformar el conocimiento especializado en decisiones públicas efectivas.

El encuentro, organizado de manera conjunta por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México (EAPCDMX) y el Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP), sirvió como plataforma para analizar los desafíos institucionales, territoriales, técnicos y sociales que frenan el acceso, aprovechamiento y conservación del recurso en el país.

Durante el mensaje de bienvenida, la Mtra. Valentina Lloret Sandoval, Directora General de la EAPCDMX, destacó la importancia de romper el aislamiento regional mediante el intercambio de conocimientos. Subrayó que el diálogo colaborativo entre instituciones y expertos permite identificar experiencias exitosas y formular propuestas reales que fortalecen las capacidades de estudiantes y servidores públicos en beneficio de las comunidades.

La mesa de debate, moderada por el Dr. Víctor Mares, logró contrastar la realidad de la Zona Metropolitana del Valle de México con la del territorio de Sonora. A pesar de ser contextos geográficos y climáticos totalmente distintos, los especialistas coincidieron en que ambas regiones comparten retos hídricos críticos.

Entre las principales conclusiones, los especialistas coincidieron en que garantizar el derecho humano al agua requiere fortalecer la capacidad técnica, financiera y administrativa de los organismos operadores; profesionalizar al personal responsable de la gestión hídrica; establecer indicadores medibles y una planeación de largo plazo; proteger los acuíferos; modernizar las redes de distribución y reducir las fugas. También señalaron la necesidad de impulsar la captación pluvial, el tratamiento y reúso del agua, la digitalización de los sistemas, la coordinación entre órdenes de gobierno y la participación social.