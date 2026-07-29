Prohíbe INE a Alito llamar “narcopartido” a Morena; priista acusa censura e impugnará resolución

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI acusa censura del INE para proteger a Morena (Cuartoscuro)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró procedente la queja de Morena y aplicó medidas cautelares contra el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, y contra el tricolor para prohibirles referirse al partido oficial como “narcopartido” o Cártel de Morena”.

La decisión derivó de una denuncia presentada por Morena por la difusión de mensajes en redes sociales que utilizaban expresiones como “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”.

De acuerdo con el organismo electoral, la medida comprende cinco publicaciones de la cuenta personal de Alejandro Moreno y cuatro difundidas o reposteadas por la cuenta oficial del PRI, al considerar que podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos al vincular al partido denunciante con el narcotráfico sin sustento fáctico.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno calificó como inaceptable esta resolución y acusó que fortalece la censura, limita la crítica política y protege a MORENA, mientras México sigue padeciendo la violencia, el control territorial del crimen organizado y una impunidad que crece todos los días.

Anunció que impugnará esta resolución ante el TEPJF y acusó que la resolución compromete la imparcialidad del INE al determinar el alcance de las expresiones de un dirigente opositor en lugar de concentrarse en garantizar procesos electorales libres de la injerencia del crimen organizado.

“Ninguna votación del INE puede borrar los vínculos, las investigaciones, los señalamientos nacionales e internacionales ni la realidad que enfrentan millones de mexicanos todos los días. Si creen que con censura van a cambiar los hechos, están profundamente equivocados”, aseveró

‘Alito’ criticó que no se persiga de la misma forma la posible injerencia de los cárteles del crimen organizado en las elecciones y sostuvo que la democracia no se fortalece silenciando a la oposición.

Anunció que llevará esta denuncia ante organismos internacionales para que el mundo conozca cómo en México se utiliza a las instituciones electorales para censurar a la oposición, controlar la crítica y proteger al partido en el poder.

“No permitiremos que MORENA avance, bajo el silencio internacional, hacia las mismas prácticas autoritarias con las que los regímenes dictatoriales persiguen y someten a sus adversarios”, aseveró

La libertad –dijo--no se negocia y la verdad no se elimina mediante un acuerdo administrativo.

“Vamos a defender a México con la razón, con la ley y con toda la fuerza de nuestras convicciones. Ya basta de esta complicidad institucional para proteger a quienes, impunemente, están destruyendo México y entregando nuestro país a los responsables de la violencia y la muerte en todo el territorio nacional”, insistió