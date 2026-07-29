Plan Oriente ampliará la oferta educativa con nuevos bachilleratos "Margarita Maza" en el oriente del Estado de México

Para ampliar el acceso a la educación media superior y reducir el rezago educativo en el oriente del Estado de México, los gobiernos federal y estatal impulsarán la construcción de nuevos planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, además de la reconversión de escuelas existentes y la apertura de nuevos Ciberbachilleratos como parte del Plan Oriente.

La estrategia permitirá que 13 mil 860 jóvenes cuenten con una nueva oportunidad para cursar el bachillerato cerca de sus hogares, evitando largos traslados y facilitando la continuidad de sus estudios en una de las regiones con mayor crecimiento poblacional del país.

El proyecto contempla la consolidación de una red de nueve bachilleratos tecnológicos, de los cuales seis ya se encuentran en funcionamiento en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco. Estos planteles ya ofrecen espacios para estudiantes interesados en una formación académica con orientación tecnológica y profesional.

Asimismo, durante este año se prevé la construcción de tres nuevos planteles en los municipios de Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco, con lo que se fortalecerá la cobertura educativa en una zona donde durante años la demanda de espacios en el nivel medio superior ha superado la oferta disponible.

A estas acciones se sumará la creación de cinco Ciberbachilleratos, una modalidad que permitirá ampliar aún más las opciones educativas para los jóvenes, incorporando herramientas tecnológicas que favorezcan el aprendizaje y respondan a las nuevas formas de enseñanza.

Como parte del proyecto también se contempla la reconversión de seis escuelas secundarias, las cuales ofrecerán clases de bachillerato durante el turno vespertino. Esta medida permitirá aprovechar la infraestructura ya existente y ampliar el número de lugares disponibles sin necesidad de construir nuevos edificios en todos los casos.

Las secundarias que serán adaptadas para brindar este servicio se localizan en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Ecatepec, Valle de Chalco y Chicoloapan, donde se busca atender la creciente demanda de educación media superior.

Uno de los principales objetivos de los nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” es ofrecer una formación académica vinculada con las necesidades actuales del mercado laboral. Por ello, los estudiantes podrán cursar carreras técnicas enfocadas en sectores con alta demanda de profesionistas y especialistas.

Entre las opciones académicas destacan Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Nanotecnología, Inteligencia de Negocios, Producción Digital, Logística, Enfermería General, Urbanismo y Desarrollo Sustentable, además de Sistemas de Producción Agropecuaria, programas diseñados para preparar a los jóvenes tanto para continuar estudios universitarios como para incorporarse al ámbito laboral con mayores oportunidades.

Las autoridades consideran que esta oferta educativa permitirá formar estudiantes con conocimientos tecnológicos y habilidades acordes con las transformaciones que vive el mercado de trabajo, impulsando perfiles profesionales que respondan a los retos del desarrollo económico y científico del país.

La ampliación de la infraestructura educativa forma parte del Plan Oriente del Estado de México, una estrategia integral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuyo propósito es disminuir el rezago histórico que enfrenta esta región y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

El Plan Oriente no solo contempla acciones en materia educativa, sino también una amplia cartera de proyectos de infraestructura destinados a fortalecer el desarrollo regional. Entre ellos destacan obras de movilidad, salud, agua potable, drenaje, vivienda e infraestructura urbana, que buscan atender las necesidades de una población superior a los 10 millones de habitantes.

Con estas inversiones, los gobiernos federal y estatal buscan generar un desarrollo más equilibrado en el oriente mexiquense, donde durante décadas el crecimiento poblacional ha estado acompañado por una insuficiente oferta de servicios públicos y educativos.

La creación de nuevos planteles y la adaptación de escuelas existentes también permitirá disminuir la saturación en otros bachilleratos públicos, facilitar el acceso de estudiantes que viven en comunidades alejadas y contribuir a reducir los índices de abandono escolar.

Además, la formación tecnológica que ofrecerán los nuevos planteles pretende fortalecer las capacidades de las nuevas generaciones para responder a las demandas de sectores estratégicos como la innovación, la salud, la industria, la logística y el desarrollo sustentable, áreas consideradas prioritarias para el crecimiento económico del país.

Con la construcción de los nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, la apertura de Ciberbachilleratos y la reconversión de escuelas, el Plan Oriente apuesta por ampliar las oportunidades educativas para miles de jóvenes mexiquenses y consolidar una estrategia integral que combine educación, infraestructura y desarrollo social para transformar una de las regiones más pobladas del Estado de México.