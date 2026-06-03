Javier López González recibe Premio Internacional Gaviota por su trayectoria periodística

Javier López González El Premio Internacional Gaviota destacó la aportación de López González al ejercicio periodístico y su labor académica en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García

El periodista Javier López González fue reconocido con el Premio Internacional Gaviota en la categoría de Periodismo, Comunicación y Letras durante la XXXI edición de estos galardones, celebrada en el Museo José Luis Cuevas de la Ciudad de México.

La distinción fue otorgada como reconocimiento a su amplia trayectoria profesional en distintos espacios de la radio, la televisión, el servicio público y la formación de nuevas generaciones de comunicadores.

Durante la ceremonia, organizada por Premios Internacionales Gaviota A.C., se destacó la aportación de López González al ejercicio periodístico y su labor académica en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, institución en la que ha formado a numerosos estudiantes y donde es considerado una figura importante dentro de las aulas.

Los Premios Internacionales Gaviota son considerados uno de los galardones independientes de mayor tradición en México y desde hace más de tres décadas reconocen a figuras destacadas de las artes, la cultura, el periodismo, el deporte y la ciencia.