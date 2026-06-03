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El comunicador fue distinguido durante la XXXI Entrega del galardón, un reconocimiento que destaca más de cuatro décadas de trabajo en el periodismo, la docencia y los medios de comunicación

Javier López González recibe Premio Internacional Gaviota por su trayectoria periodística

Por Adolfo López
Javier López González El Premio Internacional Gaviota destacó la aportación de López González al ejercicio periodístico y su labor académica en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García

El periodista Javier López González fue reconocido con el Premio Internacional Gaviota en la categoría de Periodismo, Comunicación y Letras durante la XXXI edición de estos galardones, celebrada en el Museo José Luis Cuevas de la Ciudad de México.

La distinción fue otorgada como reconocimiento a su amplia trayectoria profesional en distintos espacios de la radio, la televisión, el servicio público y la formación de nuevas generaciones de comunicadores.

Durante la ceremonia, organizada por Premios Internacionales Gaviota A.C., se destacó la aportación de López González al ejercicio periodístico y su labor académica en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, institución en la que ha formado a numerosos estudiantes y donde es considerado una figura importante dentro de las aulas.

Los Premios Internacionales Gaviota son considerados uno de los galardones independientes de mayor tradición en México y desde hace más de tres décadas reconocen a figuras destacadas de las artes, la cultura, el periodismo, el deporte y la ciencia.

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