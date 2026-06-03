México consolida crecimiento turístico y avanza hacia la prosperidad compartida

El turismo en México continúa mostrando resultados positivos y se mantiene como uno de los principales motores de la economía nacional Durante el informe “Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. En la “Rendición de Cuentas a Dos Años del Triunfo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que esta actividad registró un crecimiento de 10.2 por ciento durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ante miles de asistentes reunidos en el Monumento a la Revolución, la mandataria afirmó que “México está de moda”, al resaltar que durante los primeros tres meses del año llegaron al país más de 26.2 millones de viajeros internacionales.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefína Rodríguez Zamora, señaló que estas cifras reflejan la fortaleza del sector turístico y su capacidad para generar bienestar, desarrollo regional y oportunidades económicas para las comunidades de todo el país.

De acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Turismo, entre enero y marzo de 2026 arribaron a México 12.66 millones de turistas internacionales, lo que representó un aumento anual de 6.7 por ciento. Además, el ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales alcanzó los 10 mil 287 millones de dólares, una cifra que muestra la importancia del turismo para la economía nacional.

Rodríguez Zamora destacó que estos resultados confirman la confianza de visitantes nacionales y extranjeros en los destinos mexicanos, además de respaldar la estrategia impulsada por el Gobierno federal para posicionar al país entre los principales destinos turísticos del mundo. Uno de los objetivos establecidos en el llamado Plan México es convertir al país en la quinta nación más visitada a nivel internacional.

La funcionaria también subrayó que el crecimiento turístico tiene un impacto directo en la generación de empleos. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el primer trimestre de 2026 el sector turístico alcanzó una cifra récord de 5 millones 22 mil trabajadores ocupados, equivalente al 9.3 por ciento del empleo nacional.

Asimismo, destacó que los proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno federal contribuyen a fortalecer la competitividad turística del país. Entre ellos mencionó el Puente Nichupté en Quintana Roo, la modernización de la Carretera 200 del Pacífico en Oaxaca y Guerrero, así como la construcción de caminos artesanales en coordinación con comunidades indígenas. Estas obras buscan mejorar la conectividad, facilitar el acceso a los destinos turísticos y generar beneficios económicos en más regiones del territorio nacional.

La secretaria de Turismo también resaltó los avances en materia de movilidad. Indicó que el Tren Maya ha transportado a más de 2.5 millones de pasajeros, mientras que el Tren El Insurgente supera los 20 millones de usuarios. Además, señaló que Mexicana de Aviación ha movilizado a más de un millón de pasajeros y continuará ampliando su capacidad operativa con nuevas aeronaves.

Finalmente, Rodríguez Zamora aseguró que es una herramienta para impulsar el bienestar social y económico del país Afirmo que cada visitante, inversión y proyecto de conectividad debe traducirse en más oportunidades para las comunidades, más empleos para las familias mexicanas y una mayor prosperidad compartida en todas las regiones de México.